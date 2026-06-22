Johnnie Walker vende whisky a preço de 2002 em ação com o iFood na Copa do Mundo

A última vez que o Brasil foi campeão de uma Copa do Mundo foi em 2002. Pensando nisso, a Johnnie Walker preparou uma campanha especial, em parceria com o iFood, e que resgata os preços de rótulos da marca em 2002.

A ação acontece no dia 24 de junho, data do terceiro jogo da Seleção Brasileira no mundial. A partida é justamente contra a Escócia, país que deu origem à marca.

Segundo Isabela Elias, head de Johnnie Walker, a ação busca oferecer um benefício real para os consumidores, enquanto incentiva o hexa.

"O fato de Brasil e Escócia voltarem a se encontrar justamente em um dia 24 torna esse momento ainda mais simbólico, conectando a história da marca à paixão dos brasileiros pelo futebol enquanto seguimos acreditando no caminho rumo ao hexa", afirma.

Preços de 2002

Em parceria exclusiva com o iFood, por meio do iFood Ads, Johnnie Walker disponibilizará unidades limitadas de seus principais rótulos pelos mesmos valores praticados há 24 anos.

O Johnnie Walker Red Label de 1 litro será vendido por R$ 39,90, enquanto o Johnnie Walker Black Label de 1 litro custará R$ 89,90.

A promoção estará disponível em todo o país, e será válida enquanto durarem os estoques. Cada consumidor poderá adquirir uma unidade por CPF.

A iniciativa faz parte da plataforma de comunicação da marca para a Copa do Mundo, batizada de “Tudo que é grandioso leva tempo”. Desenvolvida pela AlmapBBDO, a campanha busca reforçar a ideia de que grandes conquistas são construídas ao longo dos anos.