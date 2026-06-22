Quanto o campeão da Copa do Mundo de 2026 vai ganhar? Veja os valores

Levantar a taça da Copa do Mundo de 2026 valerá mais do que prestígio esportivo. A seleção campeã também receberá uma premiação de US$ 50 milhões da Federação Internacional de Futebol (Fifa).

A entidade aprovou uma distribuição total de US$ 655 milhões em premiações por desempenho para as 48 seleções que disputarão o torneio nos Estados Unidos, México e Canadá. O valor representa um aumento de 50% em relação à edição de 2022, no Catar.

Além da premiação esportiva, cada seleção classificada receberá US$ 1,5 milhão para custos de preparação antes do início da competição.

Quanto ganha o campeão da Copa do Mundo?

O vencedor da Copa do Mundo de 2026 receberá US$ 50 milhões. O vice-campeão ficará com US$ 33 milhões.

Já as seleções que terminarem em terceiro e quarto lugar receberão US$ 29 milhões e US$ 27 milhões, respectivamente.

Veja a distribuição completa:

Campeão: US$ 50 milhões

Vice-campeão: US$ 33 milhões

Terceiro lugar: US$ 29 milhões

Quarto lugar: US$ 27 milhões

5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões

9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões

17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões

33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões

Os valores correspondem apenas à premiação por desempenho. Cada seleção participante ainda recebe recursos adicionais destinados à preparação para o torneio.

Quanto vale a participação na Copa?

Mesmo as equipes eliminadas na fase de grupos sairão do Mundial com uma quantia relevante. As seleções que terminarem entre a 33ª e a 48ª colocação receberão US$ 9 milhões em premiação esportiva.

Com a ajuda de custo para preparação, o valor mínimo garantido para cada país participante supera US$ 10 milhões.

Os jogadores recebem parte da premiação?

A Fifa repassa os valores às federações nacionais, que definem como o dinheiro será distribuído entre jogadores, comissão técnica e demais integrantes das delegações.

No caso do Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tradicionalmente estabelece um sistema de bonificações para os atletas em caso de conquista do título.

Segundo reportagem do UOL, parte da quantia destinada à delegação ficaria com os jogadores, enquanto o restante seria dividido entre comissão técnica e staff.

Os critérios específicos para a Copa do Mundo de 2026, porém, ainda não foram oficialmente divulgados pela CBF.

Como a premiação se compara a outros torneios?

O prêmio de US$ 50 milhões para o campeão da Copa do Mundo supera diversas competições de clubes em valor absoluto.

Para efeito de comparação, o Campeonato Brasileiro pagou R$ 50 milhões ao Flamengo, campeão da edição passada. A Libertadores destinou R$ 190 milhões ao clube carioca pela campanha do título continental.

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira da história com 48 seleções participantes. O torneio será disputado entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México.