Investimentos publicitários via agências crescem 18,93% e somam R$ 17,8 bilhões

O mercado publicitário segue em expansão, refletindo a importância estratégica da comunicação na geração de valor para marcas e consumidores. Segundo novo levantamento do Cenp-Meios, os investimentos em mídia intermediados por agências cresceram 18,93% entre janeiro e setembro de 2024, totalizando R$ 17,8 bilhões. No mesmo período de 2023, o montante foi de R$ 14,9 bilhões.

A amostragem contou com a participação de 336 agências, um aumento em relação à edição anterior, que contou com 325. O crescimento de quase três pontos percentuais em relação ao primeiro semestre indica consistência na expansão do setor, impulsionada por estratégias de marketing cada vez mais sofisticadas, alinhadas à evolução do comportamento do consumidor e à digitalização das plataformas de mídia.

Historicamente, o investimento em mídia tende a ser maior nos últimos meses do ano e a expectativa é que essa curva siga ascendente. Lembrando que, para o ano completo, ainda deverão aparecer reflexos dos investimentos em BlackFriday e Natal, não totalmente contabilizados neste recorte apresentado agora pelo Cenp-Meios.

“Mesmo diante de um ambiente de negócios desafiador, que comemora o crescimento do PIB e queda no desemprego, mas se preocupa com alta do dólar e juros instáveis, a indústria da comunicação se mostrou ao longo de 2024 pujante, porque é um ativo estratégico no desenvolvimento da cadeia composta por anunciantes, agências de publicidade, veículos e elos digitais, com reflexos na expansão da economia”, diz Luiz Lara, presidente do Conselho do Cenp.

Investimento publicitário no Brasil cresce, impulsionado pela TV e internet

Os dados, compilados pelo Cenp-Meios e referentes ao período de janeiro a setembro, abrangem 336 agências (270 matrizes e 66 filiais), e projetam a distribuição dos investimentos em publicidade para fevereiro de 2025.

De acordo com o painel, o montante total faturado atingiu R$ 17.832.224. A televisão lidera os investimentos com uma fatia de 42,9%, o que representa R$ 7.655.490. Dentro deste montante, a televisão aberta é responsável por 87,9% (R$ 6.726.517), enquanto a televisão por assinatura responde por 12,1% (R$ 928.973).

A internet ocupa a segunda posição, com 39,5% do investimento total, totalizando R$ 7.045.565. A categoria "internet display e outros" se destaca dentro do setor, representando 62,8% (R$ 4.424.632), seguida por "internet social" com 22,1% (R$ 1.555.443). "Internet busca" e "internet vídeo" ambos representam 7,4% (R$ 523.384 e R$ 523.172, respectivamente), e "internet áudio" fica com uma fatia menor de 0,3% (R$ 18.934).

Outros meios de comunicação também receberam investimentos significativos. OOH/mídia exterior representa 11,6% (R$ 2.068.696), enquanto o rádio fica com 4,0% (R$ 712.959). Jornais representam 1,3% (R$ 238.427), e o cinema e revistas têm fatias menores, com 0,3% (R$ 48.346) e 0,4% (R$ 62.741), respectivamente.

O painel Cenp-Meios é elaborado com base nos dados fornecidos pelas agências por meio de PIs (Pedidos de Inserção) executados, consolidados por meio, período, estado e região. O Cenp não tem acesso a informações sobre clientes ou veículos. Acesse o relatório completo aqui.