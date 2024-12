Ícone dos anos 1980, Estrela traz de volta boneca Fofolete para o Natal

A Estrela relança para este Natal a icônica Fofolete, sucesso dos anos 1980, em uma edição especial, que combina a 'boneca da caixinha de fósforo' com produtos da linha de cosméticos Estrela Beauty. A estratégia aposta no marketing da nostalgia, mercado crescente onde consumidores adultos conhecidos como kidults rememoram produtos da infância. Conforme a fabricante de brinquedos, a união dos produtos busca atrair fãs saudosistas e novas gerações.

“A Fofolete impacta a mãe e a maquiagem impacta a filha, logo a jornada de consumo fica muito mais lúdica e mais do que um simples produto. A gente oferece uma experiência de conexão entre mãe e filha", diz Gabriela Nogueira, gerente de marketing da Estrela Beauty.

Mercado de 'crianças adultas'

O mercado de kiddults tem crescido nos últimos anos, com adultos consumindo produtos destinados ao público infantil. Esse comportamento é impulsionado pelo desejo de reviver memórias da infância ou adquirir objetos de desejo que não foram alcançados nessa fase da vida. Esse movimento tem levado as marcas a lucrar com relançamentos de produtos clássicos ou inovações que exploram o impacto emocional desse público.

Adultos com 18 anos ou mais gastaram cerca de 1,5 bilhão de dólares em brinquedos entre janeiro e abril, ultrapassando a faixa etária de 3 a 5 anos como público mais relevante para a indústria de brinquedos. Um relatório da empresa de pesquisa Circana revelou que 43% dos adultos compraram brinquedos para si próprios no último ano, motivados principalmente por diversão pessoal, socialização e coleção.

A Estrela já tem alguns cases de nostalgia como gatilho de inovação. Relançamentos de brinquedos icônicos, como o Pogobol e a boneca da Xuxa, têm atraído consumidores que viveram essas experiências na infância. Além disso, a empresa de aposta em estratégias para rejuvenescer seu público, conectando gerações com novos produtos.

Lançamento

1 /6 (fofolete-01-a)

2 /6 (fofolete-01-b)

3 /6 (fofolete-01-c)

4 /6 (fofolete-01-d)

5 /6 (fofolete-01-e)

6/6 (fofolete-01-f_9cb31d)

O novo kit, vendido por R$ 89,90, traz uma Fofolete colecionável em diferentes cores e um produto de beleza vegano. A linha inclui seis combinações.

Os itens disponíveis incluem:

Fofolete Pink + Lip Gloss: brilho molhado e hidratação;

Fofolete Lilás + Batom: cor vibrante e cuidado labial;

Fofolete Rosa + Duo de Sombras: longa duração e tons harmoniosos;

Fofolete Roxa + Sombra Líquida: acabamento sofisticado e secagem rápida;

Fofolete Vermelha + Blush: bochechas radiantes com toque natural;

Fofolete Azul + Sombra e Iluminador Marmorizado: brilho multifuncional.

Os kits já estão disponíveis no e-commerce da marca e em redes varejistas de todo o Brasil.