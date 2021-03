Desvendamos o mistério: Habib's muda depois de exibir faixas de “passo o ponto”

No Twitter uma usuária chegou a afirmar que uma atendente em Belo Horizonte disse não saber do que se tratava o anúncio. Outra diz que "Se fosse real era "infelizmente", mas o "finalmente" nos alivia, mostrando que nesse marketing vem coisa gostosa por aí".

Negócios

A rede que teve início em 1992 hoje atua com mais de 400 restaurantes espalhados pelo Brasil. Na pandemia, mais do que apostar no delivery, como já acontece na empresa desde 2002, a estratégia foi lançar esfirras, kibes e sobremesas congeladas para que as pessoas possam comer a qualquer hora e lugar. A rede Ragazzo, do mesmo grupo, também passou a vender alimentos congelados. A rede tem 12 centros de produção e distribuição para as milhões de esfirras e coxinhas vendidas no país.

De olho no faturamento, a companhia também lançou no ano passado um kit infantil com menos calorias quando comparado com a versão anterior. Segundo o Habib's, enquanto o tíquete médio de uma venda sem o kit é de 52,14 reais, com ele passa a ser de 89,76 reais, um aumento de 72,15%.