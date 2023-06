GWM lança campanha do Haval H6 com show de Alok no Rio de Janeiro

Para o lançamento oficial da campanha publicitária da linha Haval H6 no Brasil, a GWM realizou no raiar do sol do Rio de Janeiro, uma ação exclusiva com show do seu Brand Partner Alok. O evento foi transmitido por uma live ao vivo no Instagram da GWM, a partir das 5h45 horas.

“Sempre buscamos parceiros que criassem uma relação real entre as partes. Tivemos essa conexão com o Alok desde o início, pela modernidade e tecnologia que traz em suas músicas e também pelo seu lado sustentável que, assim como nós, quer deixar um legado para a sociedade. Esta live ao nascer do sol vem reforçar nossa parceria com o Alok e com o futuro. Afinal, o Amanhã está chegando. Hello, Tomorrow”, destaca Luis Fernando Guidorzi, Head de Marketing da GWM no Brasil.

Com o mote “O Amanhã Chegou”, esta segunda fase da campanha publicitária é embalada ao som de uma versão criada por Alok inspirada em “Rising Sun Blues” - a primeira foi com o clássico “Hello, Goodbye” dos Beatles –, e faz parte de uma série de ações que está sendo desenvolvida pela agência ASIA para a Autotech no Brasil.

“O filme é uma evolução natural do que fizemos para a chegada da GWM no País. Agora, com o lançamento oficial do Haval H6, o amanhã chegou. Trouxemos novamente o Alok, desta vez acompanhado da Romana Novais, para estrelar a campanha e promover uma experiência inesquecível”, conta Vico Benevides, CCO da ASIA.

Mesmo antes do lançamento oficial dos carros no mercado brasileiro, a GWM já vendeu 960 unidades do Haval apenas em maio, conquistando o primeiro lugar no ranking como o híbrido mais vendido no País. “Somos a montadora número 1 do Brasil em carros eletrificados. Só temos motivos para comemorar. Estamos revolucionando o mercado brasileiro na nossa forma de operar”, destaca Oswaldo Ramos, Chief Commercial Officer da GWM.

E pelo jeito inovador do lançamento da campanha, a GWM mostra que quer revolucionar, não só a forma de operar na venda de carros mas, também, na comunicação de seus produtos.