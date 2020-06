Flores, bebidas e mais: 7 descontos para aproveitar o Dia dos Namorados

Empresas de diferentes segmentos aproveitam o Dia dos Namorados para oferecer descontos e promoções conquistar os consumidores neste período de quarentena. Exame selecionou sete opções de cinco segmentos para aproveitar a data:

Filmes:

A plataforma brasileira de streaming Looke preparou uma lista especial para o Dia dos Namorados com mais de 90 títulos com descontos de 50% válida durante o fim de semana.

Bebidas:

No e-commerce Empório da Cerveja há rótulos com 50% de desconto. Os produtos da Budweiser — que vão de bebidas a roupas — estão com até 30% de desconto. As ofertas são válidas até domingo, dia 14.

Para quem prefere vinhos, uma opção é a loja online da Wine, com 20% de desconto para o clube de assinaturas, levando ainda duas taças de brinde. Há também rótulos com descontos individuais, como o Tormentoso Cabernet Sauvignon 2016 com 39% off.

Varejo:

O site de descontos Cuponeria preparou descontos de até 70% nas lojas online de grandes varejistas em diferentes segmentos. Entre as opções estão sapatos na C&A; óculos de sol na Chilli Beans, relógios no Extra e sandálias da Melissa. Há também produtos com frete grátis.

Alimentos:

Todos os itens do empório das Casas Bauducco estão com a promoção leve 2 e pague 1. A empresa também preparou um kits especiais que podem ser recebidos por aplicativos de delivery ou por pedidos feitos pelo Whatsapp.

O restaurante Coco Bambu preparou um combo para a comemoração. Nele há camarão internacional para 2 pessoas + uma garrafa de vinho ou espumante + uma cocada ao forno por 199,90 reais até domingo.

Flores:

No e-commerce da Giuliana Flores há opções com até 70% de desconto entre flores, bebidas e chocolates. A empresa estima fazer algumas entregas em até 3 horas, dependendo da região.