Festa da Firma lança festival de hambúrguer com descontos em 20 lanchonetes

Em comemoração ao Dia Mundial do Hambúrguer, celebrado nesta terça-feira, 28 de maio, o Festa da Firma, perfil de humor corporativo com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, lança a 1ª edição do Happy Burger, em São Paulo.

O festival gastronômico acontece entre os dias 28 de maio e 11 de junho e envolve 20 hamburguerias da capital paulista, as quais oferecerão combos promocionais exclusivos para almoço, jantar ou qualquer hora do dia. Os lanches custam entre R$ 39,90 e R$ 49,90, e incluem entrada ou sobremesa, sanduíche e bebida, conforme definição do local. Os descontos oferecidos variam de 20% a 30%.

Entre os estabelecimentos participantes do festival, estão Mr Beast, hamburgueria do maior Youtuber do mundo e que acaba de chegar ao Brasil, além de Patties, Cabana, O Burger, Osnir Hamburguer, entre outros. As informações detalhadas e novidades são anunciadas no perfil do Instagram @happyburger_fdf.

"A ideia do Happy Burger surgiu para celebrar o amor dos brasileiros por hambúrgueres, especialmente, entre a galera do trabalho que sempre busca um lugar bacana para descontrair e comer bem. Estamos muito animados com essa primeira edição e esperamos que seja um sucesso tanto para os consumidores, quanto para as hamburguerias participantes", afirma o porta-voz do Festa da Firma, que prefere manter o anonimato. Esse é, inclusive, um dos charmes por trás da conta do Instagram, conforme explicado em reportagem da EXAME.

“O Happy Burger não apenas celebra essa paixão nacional, mas também oferece uma experiência única e mais acessível para todos os públicos”, complementa o integrante do grupo, que tem investido cada vez mais no mercado de eventos.

Apoio de marcas

Somando forças com os estabelecimentos participantes, o Festa da Firma traz também para o festival parcerias com marcas como Catupiry, Farm Frites, Pepsi e Cinemark. A Catupiry, patrocinadora master do Happy Burger, fornecerá produtos para a preparação de diversos lanches e acompanhamentos personalizados nos locais participantes. Já a Pepsi será o refrigerante oficial do festival, enquanto a Farm Frites ficará responsável pelos acompanhamentos. Além disso, o evento recebe ainda o apoio da rede de cinemas Cinemark.

Para a Catupiry, participar do festival contribui positivamente com o movimento de rejuvenescimento da marca e também divulgação de seu portfólio. “Além disso, em uma parceria com grandes nomes, como Festa da Firma e hamburguerias, unimos força de marca e proporcionamos experiências incríveis para as pessoas", afirma Fernanda Amorim, comunicação externa da Catupiry.

Dia Mundial do Hambúrguer

Assim como muitas receitas clássicas, o hambúrguer ganhou um dia para chamar de seu e, embora não seja um feriado oficial, serve como a desculpa perfeita para os entusiastas se deliciarem com o lanche. Originário há séculos da combinação simples de pão, carne e queijo, o hambúrguer evoluiu para um fenômeno gastronômico no Brasil, ganhando versões e ingredientes variados para todos os gostos.

Segundo pesquisa da Kantar de 2023, os brasileiros consomem, em média, mais de 174 mil hambúrgueres por semana, o que equivale a cerca de 25 mil por dia. Dentre as regiões que mais consomem, São Paulo se destaca: de cada 10 sanduíches consumidos no Brasil, dois são no estado paulista, ultrapassando a média semanal de 34 mil hambúrgueres.

Lista de hamburguerias do 1º Happy Burger da Festa da Firma