Dia Internacional do Hambúrguer: 8 restaurantes para aproveitar a data em São Paulo

Hoje, 28, comemora-se o Dia Internacional do Hambúrguer. Nos Estados Unidos, estimativas do Departamento de Agricultura apontam que são consumidos em torno de 50 bilhões de hambúrgueres por ano. No Brasil, o iFood revelou que foram pedidos 74 milhões de hambúrgueres em sua plataforma em 2023 no país, mais que o dobro da quantidade do segundo item, sanduíche wrap, com 33 milhões de encomendas.

Tem bastante gente que briga pelo título de “criador” da iguaria. Há quem diga que a base da combinação vai muito além do século passado (quando se tornou comum nos Estados Unidos) e teria raízes na dificuldade do humano em ingerir carnes duras, que precisavam ser trituradas para se tornarem “comestíveis”.

Dando um salto histórico e indo para o início dos anos 1900, a história dá crédito aos americanos, que adaptaram o combo carne-pão que alemães levaram para a América do Norte, entre algumas outras tradições. O tal “bife de Hamburgo”, uma referência à cidade de procedência dos imigrantes, logo virou hambúrguer e se popularizou por volta dos anos 1920, graças aos baixíssimos preços praticados (menos de 1 dólar) e às centenas de casas especializadas que abriram as portas, movidas pelo sucesso gastronômico.

No Brasil, a primeira hamburgueria nasceu em 1952, no Rio de Janeiro. A rede Bob's foi inaugurada pelo norte-americano Robert Falkenburg, campeão de tênis e Bob para os íntimos.

Em São Paulo, as casas do gênero pipocaram na década de 1960, todas com a pegada norte-americana, tanto na decoração como nas opções do cardápio.

Até hoje, a capital paulista sai na frente quando o assunto envolve esse segmento. Segundo o site Econodata, são quase 500 hamburguerias, contra 200 estabelecimentos do gênero no Rio de Janeiro. Por isso, reunimos alguns endereços para os paulistanos celebrarem a data com opções tradicionais e criações especiais para o Dia Internacional do Hambúrguer.

Lanchonete da Cidade

Famosa por criar sanduíches que viraram clássicos desde sua inauguração, há 20 anos, a casa paulistana resolveu comemorar o Dia Internacional do Hambúrguer justamente revisitando um de seus lanches mais icônicos, à venda a partir de hoje em todas as cinco unidades e no delivery.

O Bombom 20 (R$ 61) é uma evolução do famoso Bombom. A nova versão é feita com um blend de 180g de cortes de angus e wagyu, mais pasta de alho negro, queijo gruyere, disco de cebola na chapa e caldo de costela, emoldurados por pão selado na manteiga de tutano.

Para quem não abre mão das preferências pessoais, o hambúrguer Clássico (R$ 43) traz molho de tomate rústico e queijo da casa acompanhando o disco de carne no pão bossa nova. Outro queridinho é o Smoked (R$ 51), que combina a carne com queijo cheddar inglês, cebola chapeada, bacon e barbecue com Bulleit Bourbon no pão australiano.

Serviço: Alameda Tietê, 110, Jardim Paulista - São Paulo. Horário de funcionamento: domingo a quinta: 12h às 0h; sexta e sábado: 12h às 1h

Pobre Juan

Pobre Juan: provoleta burger. (Frederico de Souza Filico/Divulgação)

Até o fine dining Pobre Juan traz hambúrgueres tentadores em seu cardápio repleto de cortes suculentos, à moda argentina. São duas as opções para os hamburger lovers, disponíveis em todas as casas do grupo, espalhadas pelo país inteiro. O La Boca Burger (R$ 64) é composto por pão especial, disco de carne de 150g, queijo bacon e salsa (molho) criolla de tomate. Outra opção artesanal é o Provoleta Burger (R$ 64), numa referência a um dos mais apetitosos snacks argentinos. O lanche leva 150g de carne, tomate e queijo provolone abraçados por pão especial.

Serviço: R. Com. Miguel Calfat, 525 - Vila Nova Conceição. Horário de atendimento: segunda a quinta: 12h às 15h e 19h às 22h; sexta e sábado: 12h às 22h; domingo: 12h às 21h.

Rosso Burger

As seis casas capitaneadas pelo chef e restaurateur Mario Rosso estão oferecendo neste mês três alternativas exclusivas e autorais para celebrar a data. As deliciosas criações são preparadas com o já conhecido e saboroso blend da casa. O Il Rosso, que leva o nome da marca, é feito no pão preto, combinado com muito bacon, queijo cheddar, cebola caramelizada, maionese e um suculento burger com duas opções de peso: 100g (R$ 29,90) ou 180g (R$ 37,90). Outra sugestão é o Pastrami Spicy (R$ 49,90), que mixa pão de brioche com hambúrguer de 180g, cheddar cremoso, pastrami, picles de jalapeño e maionese. Para finalizar, o chef resgata o hambúrguer-raiz X-Tudo (R$ 54,90), que vem no pão de brioche, com suculento hambúrguer de 180g, queijo prato, presunto, bacon, linguiça calabresa, alface, tomate, ovo e maionese artesanal.

Serviço: Rua Simão Álvares 31, Pinheiros – São Paulo. Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 11h às 23h. Fechado no domingo. Whatsapp: 11 99409-8905

Beefbar

Beef Bar. (Neuton Araujo/Divulgação)

Em comemoração ao Dia do Hambúrguer, o Beefbar São Paulo apresenta o Big K (Duplo Wagyu burger, ketchup, mostarda, cebola, picles de pepino, servido com fritas frescas, R$ 64). A outra opção disponível é o trio de Mini Big K (Trio Mini Burger Wagyu: molho de trufas, chimichurri, molho secreto), ideal para ser compartilhado, R$ 39). “São 2 discos de carne wagyu de 100g cada, "smashados" da chapa, pão tostado e o queijo é um blend que fazemos e processamos aqui mesmo", diz o chef Diego Porto.

Serviço: Rua Barão de Capanema, 320, Tel. (11) 23861918. Horário de funcionamento (incluindo feriados): Segunda a Segunda: 12:00 à 01:00. Quinta fechado no almoço.

Casa Porteña

Casa Porteña. (Elvis Fernandes/Divulgação)

Especializado em comida argentina e parrilla, esse restaurante com quatro casas em shoppings criou uma versão para o sanduíche bem dentro de sua identidade: o disco de 180g é feito de um blend de picanha, ancho e chorizo e acompanha queijo prato, cebola caramelizada, alface, tomate e mais chips de pancetta e aioli de chimichurri, além de batata frita (R$ 59).

Serviço: Higienópolis - Shopping Pátio Higienópolis: Avenida Higienópolis, nº618, lojas 1003 a 1007/1010 a 1012, tel. (11) 3823-2725. Vila Olímpia -Shopping Vila Olímpia: Rua Olimpíadas, nº360, lojas 507/508, tel. (11) 93085-6377. Mooca - Mooca Plaza Shopping: Rua Capitão Pacheco e Chaves, nº313 – loja LUC SMO02114, tel. (11) 94829-8734. São Caetano - Park Shopping São Caetano: Alameda Terracota, nº545 – lojas 2013 a 2015, tel. (11) 4234-2240. Horário de funcionamento: de segunda-feira a sábado – das 12h às 22h; Domingo: das 12h às 20h.

Fogo Steakhouse

Fogo Steakhouse: Dry Aged Burger. (Mario Rodrigues Júnior/Divulgação)

O restaurante famoso por seus cortes e pela vitrine de carnes, no salão principal, exibindo suas carnes em processo de dry aged, oferece no cardápio seu Burger Dry Aged, com um blend de três carnes e finalizado com cheddar e tiras de bacon no pão de brioche em forma de hamburger (R$ 45).

Serviço: Rua Itatupã, 18 - Morumbi. Fone: (11) 3542-2261. Horário de funcionamento (incluindo feriados): Terça à sexta-feira das 12:00 às 15:00 e 18:30 às 23:00 / sábado de 12:00 as 23:00 / domingo e feriados 12:00 às 18h.

Cão Véio

O Cão Véio, restaurante do Chef Henrique Fogaça, atualmente com 6 unidades e um cardápio repleto de opções como sanduíches, entradas e porções e pratos para compartilhar, traz uma promoção especial para a data, durante todo o dia, na compra de qualquer hambúrguer do cardápio, os clientes serão presenteados com uma Eisenbahn Unfiltered como cortesia. Entre as opções de lanches está o BRUTO, feito com Burger Black Angus 200gr, american cheese, bacon, alface americana, tomate, cebola roxa e pepino doce temperado com mix de mostardas. Servido no pão brioche (R$ 49). A promoção é válida durante todo o dia 28 de maio, em todas as unidades da rede.

Serviço: Vila Madalena (Matriz) - R. Girassol, 396 – Vila Madalena, São Paulo. Telefone: (11) 4371-7433. Segunda a Sábado - 18h às 00h. Vila Mariana - R. Dr. Amâncio de Carvalho, 303 – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04012-090. Telefone: (11) 3384-4852. Segunda a quinta-feira das 18h às 23h | sexta e sábado das 18h às 00h. Tatuapé - Endereço: R. Itapura, 1534 – Vila Gomes Cardim, São Paulo. Telefone: (11) 2295-2215. Terça a quinta das 18h às 23h | Sexta das 18h às 00h | Sábado das 12h às 00h | Domingo das 12h às 23h. Alphaville - Alameda Aldebarã, 14 – Centro de Apoio II (Alphaville), Santana de Parnaíba. Telefone: (11) 2690-6514. Terça a sexta-feira das 18h às 00h | Sábado das 13h às 16h e das 19h às 00h | Domingo das 13h às 18h. *preço do produto pode variar dependendo da unidade

Riviera

Com 24 horas de serviço ininterrupto, o Riviera Bar traz deliciosas opções para essa data, como o Riviera Burger, que vem com blend da casa, queijo gorgonzola, tomate confitado, rúcula e cebola frita no pão brioche (R$43) e por mais R$ 15 a refeição acompanha fritas e chope ou soda.

Serviço: Avenida Paulista, 2.584. WhatsApp: (11) 94746-1951. Horário de funcionamento: 24 horas