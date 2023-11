F1: conheça o hotel de luxo em SP onde os pilotos vão se hospedar

A cidade de São Paulo recebe, entre os dias 3 e 5 de novembro, mais uma edição do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos, e o Palácio Tangará, hotel 5 estrelas localizado na região do Panamby, foi o escolhido para hospedar a maioria dos pilotos da competição.

Nesta temporada, dez equipes participam da principal categoria do automobilismo mundial, sendo que cada uma é representada por dois pilotos. Dos 20 participantes do grid, 18 já estão hospedados no hotel - que não revela nomes.

Desde a sua inauguração, em 2017, o Tangará recebe corredores da F1. Ano passado, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Valtteri Bottas e Charles Leclerc foram alguns dos pilotos que estiveram no hotel.

Além disso, 100% das reservas durante a semana do Grand Prix são focadas no evento - e feitas com no mínimo um ano de antecedência. No período, a diária comum que normalmente gira em torno de 2.800 reais sobe para 4.000 reais. Já a suíte Royal, por exemplo, que tem 530m² de área privativa, sendo 253m² de varanda, custa 40.000 mil reais, em dias normais.

Segundo comunicado do Tangará, a segurança será reforçada em todas as áreas. O espaço ainda vai receber três simuladores, sendo dois de F1 e um de kart, os quais estarão à disposição dos hóspedes, na área externa do restaurante Pateo do Palácio.

No lobby, foram colocadas três réplicas de carros históricos da F1: Lotus 97T (1985) e McLaren MP4/4 (1988), ambos pilotados por Ayrton Senna, e a Mercedes-Benz W196 (1954), do argentino Juan Manuel Fangio.

Como é o hotel dos pilotos da F1 em SP?

Inaugurado em 2017, e envolto pelo Parque Burle Marx, na região do Panamby, na capital paulista, o Palácio Tangará soma 141 espaçosos apartamentos, sendo 59 suítes, todos voltados para a vegetação típica da Mata Atlântica. Os mais disputados estão voltados para a piscina, das mais instagramáveis da cidade.

Depois que se cruza o lobby, decorado pela arquiteta Patricia Anastassiadis, todas as atenções se voltam para a monumental piscina externa - há uma segunda, coberta, com fundo de mármore. O hotel também conta com salas de eventos, spa e centro fitness.

Um dos dois restaurantes do Tangará descortina a mesma vista, a da piscina. Falamos do Pateo do Palácio, que vive lotado e serve pratos como mexilhões ao creme de açafrão e risoto de vieiras com couve-flor e alcachofra.

O restaurante principal - considerado na lista de 100 Melhores do Brasil - leva a assinatura do chef francês Jean-Georges Vongerichten, que incluiu no menu iguarias como carpaccio de wagyu. Entre os pratos principais há magret de pato grelhado e risoto de lagostim.

Para os 'hóspedes pets' também há mimos que surpreendem, como caminha no mesmo padrão do quarto, lençol bordado com o nome, potes em cerâmica e tapete higiênico, que têm piso antialérgico para receber os animais. A refeição também é especial e pode ser servida no quarto ou na área externa do restaurante e é composta por duas opções de proteínas grelhadas, legumes ao vapor e arroz, por R$ 40. O valor da estadia pet é de R$ 350.