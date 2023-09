Hotéis de luxo miram em hospedagens para pets com refeições feitas por chefs e amenities

Ano após ano, o mercado de pets alcança marcas importantes no país. Segundo o Instituto Pet Brasil (IPB) o faturamento do setor chegou a mais de 60 milhões de reais em 2022, com crescimento de 15% ano a ano, desde 2020, o que se deve manter em 2023. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Booking.com, os viajantes colocam as necessidades dos pets em primeiro lugar ao escolher o destino, hospedagem e passeios. Segundo a pesquisa, 59% dos entrevistados estão dispostos a pagar mais por uma acomodação pet friendly. E o mercado de turismo, hotéis e transporte para pets, busca se desenvolver cada vez mais para acompanhar a tendencia do setor, que atingirá 350 bilhões de dólares até 2027, segundo a Comissão de Animais de Companhia.

De olho nesse mercado, hotéis e pousadas cada vez mais se adequam e criam serviços e até amenities para dos pets. “Cada vez mais recebemos hóspedes acompanhados por seus cachorrinhos. E claro, queremos que todos tenham uma experiência incrível no BA’RA”, diz Marcos Paulo, gerente de marketing do hotel em João Pessoa, Paraíba.

Para aproveitar o feriado de 7 de setembro em boa companhia, veja os hotéis que são pet friendly e oferecem mimos para os pets.

BA’RA

O hotel de João Pessoa oferece uma estadia diferenciada para os pets. A começar pela água de coco que os animais recebem logo na recepção do hotel. No momento do check in, os tutores recebem uma lista de lugares pet friendly na cidade. Já na chegada ao quarto, há o um kit especial com: caminha estilizada, bebedouro e comedouro, além de tapete higiênico. Para a hora da refeição, os chefs dos restaurantes do hotel prepararam um menu especial com duas opções a escolha: salmão com batata doce ou carne de cordeiro com inhame por R$ 35 cada. “Hoje, o pet é considerado por muitos como parte da família e até como suporte emocional para seus tutores. Então decidimos oferecer um tratamento à altura para ambos”, diz Marcos Paulo, gerente de marketing do hotel. O valor da estadia é de R$ 250, uma única taxa independente dos dias de estadia dos tutores.

Av Cabo Branco, 1148 – Cabo Branco – João Pessoa (PB). As reservas para o BA'RA podem ser feitas pelo site: https://barahotel.com.br e pelo e-mail reservas@barahotel.com.br.

Rosewood

O Rosewood São Paulo é um dos exemplos de como o setor hoteleiro se preparou às tendências do mercado e aos hóspedes pets. Localizado na antiga Maternidade Matarazzo, o hotel seis estrelas aceita animais de todos os tamanhos e espécies, com um serviço exclusivo de cuidados durante toda a estadia. Ao fazer o check in, tanto os hóspedes quanto os pets recebem uma bebida de boas-vindas no restaurante Le Jardin. Os animais também têm acesso a camas, potes para água e ração, garrafinha de água, tapete higiênico, entre outras amenidades. Há ainda um menu de refeições com opções variadas de proteínas, como frango orgânico, salmão e hamburger de wagyu, além de vegetais de guarnição e snacks para os animais, divididos em opções caninas e felinas. O valor por diária pet é R$ 500.

Serviço: Reservas: 11 3797-0500. Email: saopaulo@rosewoodhotels.com. sevenrooms.com/reservations/rwsplejardin

Palácio Tangará

Com uma das localizações mais privilegiadas de São Paulo e conhecido por hospedar as mais exigentes celebridades, o Palácio Tangará é um oásis na cidade com o Parque Burle Marx ao redor do edifício. Para os pets também há mimos que surpreendem os pais de pet como caminha no mesmo padrão do quarto, lençol bordado com o nome, potes em cerâmica e tapete higiênico, que têm piso antialérgico para receber os animais. A refeição também é especial e pode ser servida no quarto ou na área externa do restaurante e é composta por duas opções de proteínas grelhadas, legumes ao vapor e arroz, por R$ 40. O valor da estadia pet é de R$ 350.

Serviço: Rua Dep. Laércio Corte, 1.501 - Panamby, 05706-290 São Paulo, Brazil Phone: +55 11 4904 4052 Mobile: +55 11 95552 6422 - oetkercollection.com

Nomad Place

Considerada uma das principais cabanas de luxo do turismo de experiência do Brasil, a Nomad Place também é pet friendly. No local é possível contar com pote para ração e espaço para caminhar com o seu pet. “Entendemos na nossa jornada que muitas pessoas que procuravam as nossas cabanas, esperavam também ter um local onde pudessem compartilhar momentos com o seu pet. Já chegamos a receber hóspedes que vem sozinhos com os seus bichos, ou que ainda vem para fazer ensaio fotográfico com o seu melhor amigo”, conta Halmer Marques, proprietário e fundador da Nomad Place. Não é cobrado valor adicional para o pet.

Rod. Pref. Benedicto Gomes de Souza - Luminosa, São Bento do Sapucaí – SP. Telefone.: (11) 94108-1551. http://www.nomadplacebr.com. @_nomadplace

Hotel Boutique Quebra Noz

Eleito por quatro anos consecutivos entre os melhores do mundo pelo Prêmio Travelers Choice, o Hotel Boutique Quebra Noz, em Campos do Jordão, está localizado a poucos metros da incensada Praça do Capivari. Em uma área verde de 50.000 metros quadrados, o complexo do hotel oferece serviços como SPA, dois restaurantes, adega premiada, biblioteca e galeria de arte com vista para a montanha.

Em seus mais de 40 quartos, de suíte presidencial a bangalôs para a família, os hóspedes encontram sempre o mesmo nível de conforto. As diárias incluem café da manhã, chá da tarde e jantar no restaurante Cibo. O hotel é pet friendly com diária pet de R$ 350. Basta informar no ato da reserva. A diária oferece caminha especial, tapete higiênico, tigela de alimentação e água, e a um custo extra é possível solicitar rações e veterinário 24 horas.

Serviço: Rua Arnola, 100 – Capivari – Campos do Jordão. http://www.quebranoz.com.br. @hotelquebranoz