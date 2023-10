GP do Brasil: por que as corridas da F1 não acontecem no Rio de Janeiro

De 3 a 5 de novembro, acontece o GP do Brasil da Fórmula 1 em São Paulo. A 20º etapa da competição automobilística será realizada no Autódromo de Interlagos.

A cidade de São Paulo é conhecida como uma das capitais da categoria esportiva e carrega uma forte tradição por episódios marcantes de corridas da F1. O Rio de Janeiro já tentou se colocar como sede do esporte no Brasil, no entanto, as iniciativas para tirar esse projeto do papel não tiveram resultados.

Por que o Rio de Janeiro não tem corridas de F1?

Por décadas, a cidade maravilhosa contou com o Autódromo Internacional Nelson Piquet, conhecido também como Autódromo de Jacarepaguá, que foi inaugurado em 1977.

Mas, o autódromo foi desativado e demolido em 2012 para as obras dos Jogos Olímpicos de 2016. Em seguida, o governo do Rio começou a procurar um novo local para a construção de uma nova pista de corridas.

Depois de um longo período de procura pelo local adequado, foi definido o bairro de Deodoro, na Zona Norte da cidade. As autoridades chegaram a anunciar a construção de um autódromo na região, em uma terreno que pertencia ao Exército e faz parte de uma área de preservação ambiental.

Em 2019, os governos federais, municipais e estaduais firmaram acordo para realização do GP do Brasil de Fórmula 1 de 2020 no Autódromo de Deodoro.

Por outro lado, a construção de uma pista de corrida no local se tornou inviável, em razão das dificuldades para obtenção da licença ambiental. Diante da situação, a FIA, detendora da F1, assinou contrato de cinco anos com a administração do Autódromo de Interlagos, provocando o esfriamento do interesse pela realização dos torneios em Deodoro.

Em 2021, o projeto de construção do Autódromo no Rio foi arquivado depois que a Câmara Municipal aprovou a transformação da Floresta do Cambotá em Refúgio de Vida Silvestre (REVIS).

Programação do GP do Brasil de Fórmula 1

03 de novembro, sexta-feira

11h30: Treino Livre 1 – Fórmula 1 Rolex Grande Prêmio de São Paulo 2023

15h00: Classificação – Fórmula 1 Rolex Grande Prêmio de São Paulo 2023

04 de novembro, sábado

11h: Classificação Sprint – Fórmula 1 Rolex Grande Prêmio de São Paulo 2023

15h30: Corrida Sprint – Fórmula 1 Rolex Grande Prêmio de São Paulo 2023

05 de novembro, domingo

12h: Desfile de Pilotos

14h: Fórmula 1 Rolex Grande Prêmio de São Paulo 2023 (71 voltas)

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1