Extra tem 50% de desconto em todas as cervejas especiais

A rede de supermercados Extra está com promoção de 50% no valor de todas as suas cervejas especiais, até 8 de outubro ou enquanto durarem os estoques. A promoção inclui marcas como Guiness, Eisenbanh e Patagonia. No caso da Eisenbanh, as long necks saem com um valor de R$ 2,65.

A promoção é válida para compras feitas no site, no app do Extra ou em produtos vendidos por quem utiliza o Clube Extra.

Os descontos do Extra acontecem depois da Ambev, dona de marcas como Skol, Brahma, Antarctica, Bohemia e Stella Artois, aumentou o preço de seus produtos e já repassou o reajuste a lojistas e distribuidores.

Via assessoria de imprensa, a empresa afirmou que os novos valores serão praticados já em outubro, a partir da última sexta-feira, e que faz, periodicamente, ajustes nos preços de seus produtos.