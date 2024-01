Ambev vai patrocinar o Carnaval de rua de São Paulo em 2024

A Ambev S.A será a patrocinadora oficial do Carnaval de rua de São Paulo, marcado para o próximo mês de fevereiro. A empresa brasileira fabricante de bebidas venceu nesta terça-feira, 16, a licitação por R$ 26,6 milhões, segundo a Prefeitura.

O valor do contrato deste ano representa um aumento de R$ 1 milhão em relação a 2023, ano em que a Ambev também foi escolhida para ser a empresa oficial do festejo de rua por R$ 25,6 milhões.

A Prefeitura informou em nota que o pagamento será feito em parcela única, no próximo dia 23 de janeiro. Após esta etapa, os representantes da empresa vão se reunir com os representantes da Secretaria Municipal de Subprefeituras (SMSUB).

Em 2024, serão oito dias oficiais de festa na capital paulista, os quais devem reunir cerca de 15 milhões de pessoas. Os desfiles dos blocos de rua começam no dia 3 de fevereiro, no pré-carnaval, e vão até 18 de fevereiro, no pós-folia.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, está prevista a realização de ao menos 637 desfiles feitos por 579 blocos aprovados pela Comissão Especial de Organização do Carnaval de Rua 2024.

A definição da Ambev como patrocinadora sai a vinte dias de realização dos festejos de rua, o que levou a reclamação por parte de organizadores dos blocos. Eles alegam que a demora para o processo de escolha prejudica a organização financeira.

Datas do Carnaval de rua de São Paulo

Pré-Carnaval: 03 e 04 de fevereiro

Carnaval: 10, 11, 12 e 13 de fevereiro

Pós-Carnaval: 17 e 18 de fevereiro