Ex-CMO do Itaú, Eduardo Tracanella assume posição estratégica na Dojo

A Dojo, agência independente de publicidade e comunicação, anunciou a chegada de Eduardo Tracanella para uma nova posição em sua estrutura. O executivo, ex-CMO do Itaú Unibanco, onde atuou por 27 anos, assume o cargo de Transformation Partner, função voltada à integração entre estratégia de negócio, marca e comunicação.

O movimento ocorre em um contexto em que agências ampliam sua atuação para além das entregas publicitárias tradicionais, passando a disputar espaço em decisões relacionadas a crescimento, posicionamento e desenho de plataformas de marca. Tracanella passará a atuar ao lado dos sócios Rodrigo Toledo e Thiago Baron.

Na prática, sua nova função envolve participação em discussões estratégicas junto aos clientes e no desenvolvimento de capacidades internas. O executivo atuará tanto na construção de metodologias quanto na tradução de desafios de negócio em estratégias de comunicação. Os termos da negociação e os valores envolvidos, no entanto, não foram informados.

“Com sua chegada, Tracanella aporta sua experiência como executivo de grandes organizações, visão de negócio, leitura de cenários complexos e capacidade de conectar comunicação a resultados reais. A agência passa a operar como plataforma onde essa visão ganha forma prática, preparada para debater os desafios e as dores mais profundas das áreas de marketing dos mais diversos segmentos”, diz Rodrigo Toledo.

Fundada em 2019, em São Paulo, com capital próprio, a Dojo adotou um modelo culture-first. No período, atendeu marcas como Motorola, Asics, Havaianas, L'Oréal, Lindt, Microsoft, Amazon e Prime Video. A operação abriu unidades em Londres, no fim de 2024, e em Miami, em agosto de 2025.

Além da operação principal, a agência mantém duas unidades especializadas: a Koga, voltada a estudos comportamentais, e a Moshi, focada em creator economy. A Moshi responde, entre outros projetos, pela liderança do perfil @Creators no Instagram para a Meta.

Segundo o comunicado, a chegada de Tracanella busca complementar a operação com uma perspectiva de negócio, incorporando a experiência de quem ocupou a cadeira de CMO às áreas de criatividade, estratégia e execução. A posição de Transformation Partner foi concebida para uma atuação transversal. O executivo participará do desenvolvimento de capacidades e processos internos, além da construção de metodologias e plataformas criativas junto aos clientes.

“Uma das minhas maiores inquietações como CMO sempre foi encontrar parceiros capazes de entender com profundidade as dores e os desafios do negócio, principalmente em momentos em que a solução não necessariamente passaria por uma campanha publicitária”, diz Tracanella.

Ele afirma que sua atuação terá como foco a interface entre estratégia corporativa, construção de marca e crescimento. “Ainda hoje, acho que esse é o maior gap do mercado: visão essencialmente de curto prazo se sobrepondo quase sempre ao que o negócio e a estratégia de marca pedem. Meu papel aqui é ser uma espécie de tradutor de lá para cá e daqui para lá.”

Desde julho de 2025, Tracanella também atua por meio da al.in (alma + inteligência), consultoria estratégica fundada após sua saída do Itaú Unibanco. Dojo e al.in operam de forma independente, com atuação combinada de acordo com as demandas dos projetos. Segundo o modelo definido, a al.in concentra a frente estratégica, enquanto a Dojo responde pela execução criativa.

“Nossa expectativa é acelerar esse processo de transformação, mantendo o modelo ágil que une criatividade e estratégia, ao mesmo tempo em que ampliamos a capacidade de diálogo com o C-level, elevamos o nível das entregas e fortalecemos a conexão entre cultura, comunicação e crescimento de negócio. A chegada de Tracanella posiciona a Dojo ainda mais como uma agência preparada para decisões grandes e complexas”, afirma Thiago Baron.

A saída do Itaú

Tracanella deixou o Itaú Unibanco no fim de novembro de 2025. Em comunicado enviado à época, a instituição informou que o desligamento foi motivado “única e exclusivamente pelo mau uso do cartão de crédito corporativo, sem prejuízo material à instituição”.

Após a saída, o banco convocou Juliana Cury para o posto de CMO. O executivo manteve atuação discreta. Em entrevista concedida ao Meio & Mensagem, em julho do ano passado, afirmou que optou por não comentar publicamente o episódio. “Tomei a decisão de não alimentar a polêmica, pelo respeito e pela relação que construí ao longo do tempo com a companhia e com as pessoas. Foi algo extremamente localizado, mas que procurei deixar para trás.”

Ao longo de 27 anos no Itaú Unibanco, Tracanella liderou movimentos relevantes da estratégia de marca da instituição. Em seu último ano, o banco implementou uma mudança de marca, conduziu as ações relacionadas ao centenário e lançou campanhas com Fernanda Montenegro e Madonna. Também promoveu o show da cantora norte-americana na praia de Copacabana, evento que reuniu mais de 1,6 milhão de pessoas.