Marketing

Estagiário do Burger King 'vaza' oferta do Whopper em conta secreta no Instagram

No Dia do Estagiário, Burger King lança ação de marketing no perfil secreto Dixx, o “Dixx do Estagiário”

(Burger King/Divulgação)

(Burger King/Divulgação)

Juliana Pio
Juliana Pio

Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 13h58.

Última atualização em 18 de agosto de 2025 às 14h03.

O Burger King lançou uma ação voltada para o público jovem no Dia do Estagiário, celebrado em 18 de agosto. A iniciativa incluiu a criação do “Dixx”, perfil privado no Instagram inspirado no modelo de contas secundárias usadas pela geração Z para compartilhar conteúdos restritos.

Segundo a empresa, o espaço será administrado pelo “estagiário da marca” e terá ofertas exclusivas, entre elas o Whopper a R$ 15, limitado a uma unidade por CPF e resgatado pelo aplicativo do Burger King. Os cupons também estarão disponíveis nos stories do perfil (@bk.dixx) em formato de relâmpago.

O movimento começou no último dia 15, quando a marca deixou de seguir todos os perfis e publicou um conteúdo fora do padrão habitual. “Certeza que foi o estagiário! E, dessa vez, foi mesmo”, comunicou o Burger King. Pouco depois, a conta Dixx foi revelada.

A campanha foi desenvolvida pela agência Jotacom, responsável pelas redes sociais da marca, com desdobramentos em mídia externa pela Streetwise. O Burger King explicou que a iniciativa mira um público atento ao custo-benefício e à linguagem digital. “Cada detalhe da ação foi criado para eles, desde o Dixx até a experiência na loja”, disse a empresa.

Os cupons podem ser usados de 18 a 20 de agosto, ou enquanto durarem os estoques, em compras feitas no balcão ou no totem das lojas participantes.

Acompanhe tudo sobre:estrategias-de-marketingBurger KingAgências de publicidade

Mais de Marketing

Yuval Harari: 'IA inventará novas estratégias militares, moedas e até religiões'

SP2B: tudo o que se sabe sobre o novo festival de inovação, cultura e empreendedorismo

Não importa Lula ou Bolsonaro, Brasil deveria ter um 'Ministério do Futuro', diz Amy Webb

Rio Innovation Week desembarca em São Paulo a partir de 2026

Mais na Exame

Pop

Onde assistir 'Superman'? Filme chega ao streaming em agosto; veja data

Economia

Governo publica portaria com regras para que estatais deixem de ser dependentes do Tesouro

Mundo

Além da Crimeia, Rússia ocupa outras regiões da Ucrânia; por que Donbass é central para Putin?

Marketing

Yuval Harari: 'IA inventará novas estratégias militares, moedas e até religiões'