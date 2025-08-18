Estagiário do Burger King 'vaza' oferta do Whopper em conta secreta no Instagram

O Burger King lançou uma ação voltada para o público jovem no Dia do Estagiário, celebrado em 18 de agosto. A iniciativa incluiu a criação do “Dixx”, perfil privado no Instagram inspirado no modelo de contas secundárias usadas pela geração Z para compartilhar conteúdos restritos.

Segundo a empresa, o espaço será administrado pelo “estagiário da marca” e terá ofertas exclusivas, entre elas o Whopper a R$ 15, limitado a uma unidade por CPF e resgatado pelo aplicativo do Burger King. Os cupons também estarão disponíveis nos stories do perfil (@bk.dixx) em formato de relâmpago.

O movimento começou no último dia 15, quando a marca deixou de seguir todos os perfis e publicou um conteúdo fora do padrão habitual. “Certeza que foi o estagiário! E, dessa vez, foi mesmo”, comunicou o Burger King. Pouco depois, a conta Dixx foi revelada.

A campanha foi desenvolvida pela agência Jotacom, responsável pelas redes sociais da marca, com desdobramentos em mídia externa pela Streetwise. O Burger King explicou que a iniciativa mira um público atento ao custo-benefício e à linguagem digital. “Cada detalhe da ação foi criado para eles, desde o Dixx até a experiência na loja”, disse a empresa.

Os cupons podem ser usados de 18 a 20 de agosto, ou enquanto durarem os estoques, em compras feitas no balcão ou no totem das lojas participantes.