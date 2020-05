E-commerce Wine vende vinhos sem impostos e descontos chegam a 65%

A plataforma de vendas e clube de assinatura de vinhos Wine vai zerar os impostos de mais de 500 produtos entre os dias 20 e 24 de maio.

Na campanha de marketing Imposto Zero Day os descontos chegam a 65% para sócios e 60% para não-sócios. No período da ação, quem assinar o clube por 12 meses tem 23% de desconto e taças de brinde, no plano mensal o desconto é 6 meses com 15% de desconto.

Entre os rótulos selecionados para a campanha estão Apothic Red, Pérez Cruz Limited Edition Syrah, Partridge Reserva Cabernet Sauvignon 2018, Vik A, Clos de Los Siete e Casillero del Diablo.

“Com o imposto zero os produtos estarão com pelo menos 30% de desconto. Zerar os impostos é uma forma de chamar a atenção para mostrar como a alta carga tributária encarece as mercadorias no Brasil”, diz Alexandre Magno, diretor de e-commerce da Wine.

Os mais de 140 mil sócios da Wine terão a oportunidade de entrar antecipadamente no festival de descontos. Da meia noite até às 19h de quarta-feira somente sócios da Wine terão acesso às promoções. A partir das 19h os descontos ficam disponíveis para todos.

Negócios

A expectativa da empresa é que 40% das vendas do mês se concentrem em apenas 5 dias de campanha.

O isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus tem influenciado o crescimento da empresa. “O e-commerce da Wine está vendendo até 40% mais do que antes da pandemia, e o interesse pelo clube de assinatura aumentou em 30% o volume de captações de novos sócios”, afirma Magno.