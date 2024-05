Dia dos Namorados: Reserva lança campanha com versão de música de Rita Lee em Libras

A nova campanha de Dia dos Namorados da Reserva buscou retratar o amor como uma linguagem universal. Batizada de “Mania de Você, Mania de Reserva”, a ação da marca de roupas masculinas do Grupo AR&Co foca na acessibilidade ao trazer uma releitura do hit “Mania de você”, dos companheiros Rita Lee e Roberto de Carvalho, interpretada em libras.

A releitura contou com a participação do pianista Glaucio Cristelo, conhecido como Piano Rock, e um squad especial de personalidades e artistas com deficiência auditiva (veja abaixo). Entre os casais estão: Pedro Neschling, ator e diretor de cinema, e sua esposa, Nathalie Passos, além de Thaisy Payo, modelo, influenciadora, pós graduada em Educação Para Surdos, ex-Miss Brasil Surda e a primeira mulher brasileira a participar do Miss Deaf World, e seu marido, Leonardo Ulmann.

Ainda integram o time Benedita Zerbini, surda, atuante no mercado audiovisual e integrante do projeto “Surdos que Ouvem”, e seu companheiro, João Pedro Januário; e Olivier Anquier, chef de cozinha e apresentador, e sua esposa, Adriana Alves; além de Hélio e Cléo Soares, ambos são surdos e estão casados há 42 anos.

Campanha prevê ações para o RS

Para ajudar a recriar a clássica música brasileira, os casais tiveram o auxílio e apoio do Jadson Abraão, mestre e pós-graduado em acessibilidade e intérprete de libras há mais de 15 anos. Além disso, a Reserva se uniu ao Instituto Pertence, entidade sem fins lucrativos, para viabilizar recursos financeiros em ações de emergência para as pessoas com deficiência e em vulnerabilidade social e econômica atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

A marca também fará doações de roupas e peças da linha Adapte, com itens clássicos da marca, adaptados para pessoas com deficiência, além de uma corrente nas redes sociais para amplificar a importância do aprendizado da linguagem de sinais para toda a população.

“Essa campanha traz uma mensagem muito forte e importante, fruto do que viemos construindo ao longo dos anos. Está no olhar, na música, no toque e nas palavras. Trouxemos casais sem deficiência auditiva para mostrar que todos nós precisamos nos dedicar e aprender cada vez mais libras. ‘Mania de Você’ traz muito do estilo Reserva e é isso que queremos para o Dia dos Namorados: pessoas amando verdadeiramente e usando a nossa marca”, comenta Rony Meisler, CEO do Grupo AR&Co e cofundador da Reserva.