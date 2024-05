Câmara de SP aprova projeto de praça em homenagem à Rita Lee no Ibirapuera

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta terça-feira, 21, em definitivo o projeto de lei que nomeia uma praça dentro do Parque Ibirapuera, na zona sul da cidade, em homenagem a Rita Lee.

A cantora morreu em 9 de maio do ano passado. Em diversas ocasiões, a artista declarou seu amor pela cidade de São Paulo e destacou o Ibirapuera como um dos seus locais preferidos na capital. A conexão de Rita com o parque também se deve à proximidade com o bairro da Vila Mariana, onde a cantora vivia desde a infância.

A proposta original, apresentada pela vereadora Luna Zaratini (PT), visava alterar o nome do parque. No entanto, o texto final determinou que a Praça da Paz, uma das áreas centrais do parque, será renomeada para Praça Rita Lee. Agora, o projeto aguarda a sanção do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

“Estava como prefeito em exercício neste dia e decretamos luto oficial de três dias. Mas sempre achei que ela merecia muito mais. Agora, o nome de Rita Lee está eternizado no Parque Ibirapuera”, disse o vereador Milton Leite (União), presidente da Câmara.

Morte

Conhecida como a rainha do rock brasileiro, Rita Lee morreu em 9 de maio de 2023, aos 75 anos. Ela lutava contra um câncer de pulmão desde 2021, que chegou à remissão em 2022. Naquele ano, a cantora recebeu o primeiro diagnóstico da doença, após uma bateria de exames de rotina, e passou a fazer um tratamento que combina a radioterapia e a imunoterapia.

Além de cantora, Ritra também era atriz, escritora, ativista e multi-instrumentalista. Dona de alguns dos maiores hits atemporais do país, teve mais de 55 milhões de discos vendidos, o que a tornou a quarta artista mais bem-sucedida no Brasil no gênero do rock.