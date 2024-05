Como as empresas podem ajudar o estado do Rio Grande do Sul?

O estado do Rio Grande do Sul enfrenta a maior enchente registrada em sua história. Segundo o primeiro boletim deste domingo, 5, já foram afetados pelas enchentes 332 municípios, mais de 15 mil pessoas estão em abrigos, mais de 80 mil estão desalojadas, mais de 100 pessoas estão desaparecidas e 66 mortes já confirmadas - e a previsão do tempo não traz boas expectativas para a região. Segundo a MetSul, uma frente quente traz chuva neste domingo para parte do Rio Grande do Sul e que deve ser forte em áreas castigadas por enchentes.

"Alerta para o entorno da Lagoa dos Patos que irá receber a águas de todos esses rios em cheia histórica", afirma Estael Sias, meteorologista da MetSul. "A fronteira com o Uruguai terá chuva forte nos próximos dias também".

Diante do cenário, empresas e pessoas físicas podem ajudar o estado por meio de transferência de dinheiro via PIX, diretamente para a conta oficial do governo.

PIX (CNPJ): 92.958.800/0001-38

Conta SOS Rio Grande do Sul

Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul)

Atenção: quando realizar a operação, confirme que o nome da conta que aparece é "SOS Rio Grande do Sul" e que o banco é o Banrisul.

Como fazer doações no local?

Empresas, grupos de serviço e organizações que desejarem enviar doações deverão contatar previamente a Defesa Civil do Estado no telefone (51) 3120-4255 para tratativas envolvendo a logística do material.

As doações estão sendo direcionadas para centros específicos e a Defesa Civil reforça quais produtos e alimentos poderão ser doados.

Porto Alegre

Local: Central Logística, localizada na Avenida Joaquim Porto Villanova, número 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre.

Neste local, podem ser entregues:

Colchões (novos ou em bom estado)

Roupa de cama

Roupa de banho

Cobertores

Água potável

Ração animal

Cestas básicas fechadas

Não estão sendo recebidos:

Roupas e calçados

Medicamentos

Móveis e utensílios domésticos

Vale do Rio Pardo

Outro local para entrega é o Centro Regional de Doações do Vale do Rio Pardo, na Avenida Independência, 2293 - Bloco 41 - Universitário, em Santa Cruz do Sul, com horário de funcionamento 24 horas,

Itens que estão recebendo:

Alimentos não perecíveis

Material higiene e limpeza

Vale do Taquari

Em Lajeado, os itens podem ser entregues no Centro Regional de Doações Vale do Taquari, localizado na sede do Clube União Campestre, na Rua Rosalina Schneider Baron, 14, bairro Campestre, das 8h às 18h.

Itens que estão recebendo:

Alimentos não perecíveis

Marmitas prontas

Água potável

Material de higiene e limpeza

Absorventes

Fraldas descartáveis

Santa Maria

Os itens também podem ser entregues no Centro Regional de Doações Santa Maria, localizado no Centro Desportivo Municipal Farrezão, na Rua Appel, 798, bairro Nossa Senhora de Fátima, em Santa Maria, das 10h às 16h.

Itens que estão recebendo:

Alimentos não-perecíveis

Água potável

Roupas de cama

Itens de higiene e limpeza

Absorventes

Fraldas descartáveis

Vale do Caí

Em São Sebastião do Caí, os itens podem ser entregues no Centro Regional de Doações Vale do Caí, localizado no Salão Paroquial da Igreja Matriz, na Rua Marechal Floriano esquina Henrique D'Ávila, em frente à Praça Municipal, das 8h às 18h.

Itens que estão recebendo:

Colchões

Cestas básicas

Itens de higiene e limpeza

Toalhas

Roupas de cama

Água potável

Como ser um voluntário?

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul lançou um formulário para voluntários que desejam atuar em tarefas de organização, seleção e triagem das doações de ajuda humanitária.

Instituições, empresas e ou grupos interessados no voluntariado também podem preencher o cadastro no link https://casamilitar-rs.com.br/voluntariado/.

Quer dicas para decolar o seu negócio? Receba informações exclusivas de empreendedorismo diretamente no seu WhatsApp. Participe já do canal EXAME Empreenda