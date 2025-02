O Palmeiras encerrou 2024 com receita histórica de R$ 1,207 bilhão. O montante superou em larga escala a previsão orçamentária de R$ 820 milhões, resultando em um superávit contábil de R$ 198,1 milhões. As contas do ano passado foram aprovadas pelo COF (Conselho de Orientação e Fiscalização) do Palmeiras nesta terça-feira, 25. (veja a íntegra)

Dois elementos foram determinantes para esse crescimento: a venda de jogadores e o acordo firmado com a WTorre, responsável pela gestão do Allianz Parque. Após quase dez anos de disputa judicial, o clube e a empresa chegaram a um acordo que garantiu ao Palmeiras um aporte de R$ 153 milhões ao longo do ano.

O entendimento firmado com a WTorre representou um marco importante para a saúde financeira do Palmeiras. Além de encerrar uma disputa de longa data, a negociação fortaleceu a posição do clube, permitindo uma administração mais eficiente do Allianz Parque e possibilitando foco em outras estratégias de crescimento.

Fontes de receita do clube

O clube superou suas metas financeiras em diversas áreas. A comercialização de atletas gerou R$ 440,3 milhões, quase o dobro do previsto inicialmente. Os direitos de transmissão representaram R$ 170 milhões, enquanto patrocínios e publicidade adicionaram R$ 142 milhões à receita.

Outras fontes relevantes incluíram a bilheteria dos jogos, que arrecadou R$ 52 milhões, e o programa de sócio-torcedor Avanti, que movimentou R$ 74 milhões. Além disso, premiações e arrecadação social contribuíram com R$ 63 milhões e R$ 67 milhões, respectivamente.

Destaque financeiro de dezembro

Mesmo no último mês do ano, o Palmeiras manteve seu desempenho positivo, registrando R$ 116,1 milhões em receita e R$ 77,8 milhões em despesas, o que resultou em um superávit de R$ 38,3 milhões — cerca de R$ 5 milhões acima das projeções.

A arrecadação superou expectativas em quase todos os setores, incluindo patrocínios, bilheteria e negociações de atletas. A única exceção foi a categoria “Timemania e outros”, que arrecadou R$ 82 mil, abaixo da previsão de R$ 127 mil.

Com uma estrutura financeira sólida e planejamento estratégico bem definido, o Palmeiras se encontra em uma posição privilegiada para expandir suas receitas nos próximos anos. A capacidade de superar metas orçamentárias reforça a perspectiva de um crescimento sustentável, tanto no cenário esportivo nacional quanto no internacional.