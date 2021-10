A brandtech Adventures Inc. apresenta a quinta edição do ARENA, na próxima quinta-feira, 28, às 19h. O evento, que debate o futuro do marketing e os temas mais relevantes deste mercado com profissionais renomados, terá como assunto principal: “como as marcas podem mover cultura com a estratégia de comunidades”.

Sob o comando dos empreendedores e fundadores da Adventures Inc, Rapha Avellar e Ricardo Dias, o evento terá blocos de 15 minutos. Os convidados especiais desta edição são:

Marcos Leta, Founder da Fazenda Futuro;

Thadeu Diz, Co-founder e Creative Director da Zee.Dog;

Rosana Fortes, Senior Country Manager da Strava;

João Sobreira, Sócio da GoGaming.

“Quando desenvolvemos a proposta do ARENA, nossa ideia sempre foi reunir grandes nomes do mercado, para gerar insights que possam guiar as marcas para o futuro do marketing. Entendemos que as comunidades são uma importante estratégia para que as marcas movam cultura, e neste ARENA nosso objetivo é falar justamente desse potencial com grandes players do mercado”, comenta Rapha Avellar, fundador da Adventures.

O ARENA faz parte da estratégia da Adventures de desenvolver o ecossistema brasileiro por meio de conteúdo, dados e tecnologia. “Oferecer às pessoas uma fonte relevante de informações de alto nível sobre estratégias de marketing e que ajudem a guiar as marcas na ocupação de espaços onde a atenção do consumidor está, faz parte do nosso core. O objetivo é dividirmos um pouco desse propósito com o setor”, pontua Ricardo Dias, também fundador da brandtech.

DNVBS: o que são?

Em setembro, o Arena criou um vídeo com os melhores momentos do evento no ano, relembrando a participação dos mais de 20 convidados que passaram pelo evento contando um pouco de suas experiências no marketing.

Em agosto, o evento falou sobre DNVBS (Digitally Native Vertical Brand) - marcas que são digitalmente nativas - e a importância de saber lidar com isso no mercado. Na ocasião, Julia Petit, Stella Brant, André Yui, Amit Eisler e Felipe Szpigel foram os convidados e trouxeram suas opiniões e expertises para o programa.

Um dos convidados da edição do Arena de agosto, Felipe Szpigel, ex-executivo da AB Inbev, e fundador da Five Drinks Co, marca que vendeu mais de 1 milhão de latas nos EUA, contou um pouco de suas experiências e dos desafios de sair de uma grande empresa para empreender com uma DNVBS.

"A Five Drinks é um grande sonho de construir meu próprio negócio. Olhamos para a indústria e tentamos enxergar o que estava aberto para fazer a diferença em relação à categoria de bebidas, além de fazer uma marca jovem, alternativa, com tudo o que a gente acredita", disse Szpigel. Segundo ele, a pandemia acelerou tendências. “As grandes mudanças do mercado de bebidas são em relação à conveniência e à compra online, principalmente no Brasil”, afirmou.

Acompanhe o próximo evento ARENA

Tema: Como as marcas podem mover cultura com a estratégia de comunidades

Quando: dia 28/10, quinta-feira, às 19h

Onde: exibido pelo canal da Adventures no YouTube

Inscrições: devem ser feitas por meio da landing page do ARENA