Franquia de odontologia cria frente para marcas anunciarem direto para seu público-alvo

Sensodyne, Corega e Advil estão entre as primeiras marcas a anunciar nas mídias da Orthopride, franquia de odontologia estética, saúde & bem-estar.

A empresa criou uma nova frente de negócios, no segmento de retail mídia, que consiste no uso de plataformas e canais próprios, para oferecer espaço publicitário para veiculação de outras marcas e impactar os seus consumidores de forma direcionada.

Para uma marca como a Sensodyne, de creme dental e saúde bucal, anunciar nas redes sociais, por exemplo, pode ser arriscado. Mas comprar espaço de mídia em clínicas odontológicas é um jogo certo.

Assim se justifica a empreitada da Orthopride Franchising, que visa garantir o alcance ao público-alvo das marcas.

Essa frente de negócios pode dar certo?

A Orthopride iniciou neste ano um plano de expansão que prevê, até o fim de 2027, mais de 300 unidades franqueadas abertas e faturamento de R$ 500 milhões.

Cidades do interior do estado de São Paulo, além de municípios das regiões Sul e Centro-Oeste estão entre as regiões alvo da expansão.

Segundo Richard Magrath, COO e sócio da Orthopride, essa expansão vai permitir o alcance ainda maior das peças publicitárias.

Atualmente, os anúncios são veiculados na TV Orthopride, rádio Orthopride e em mídia display no Wi-Fi das clínicas próprias.

Também são exibidos nos mais de 200 pontos de venda.

"Com as mais de 200 unidades em funcionamento, a Orthopride conta com uma audiência que ultrapassa 500 mil pessoas ao mês, número que ainda vai aumentar com o nosso plano de expansão. Nos próximos três anos, o volume de pessoas impactadas pelas informações veiculadas nas mídias da Orthopride deverá chegar a mais de 700 mil pessoas”, Magrath garante.

