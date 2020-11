Casas Bahia dá descontos no iFood, Burger King, Domino’s, Habib’s e 99

A varejista Casas Bahia realiza uma parceria com empresas de varejo de alimentação para oferecer cupons de desconto no aplicativo até o dia 26 de novembro. Quem comprar nas Casas Bahia ganha cupons das empresas iFood, Burger King, Domino’s, Habib’s e 99.

A cada dia uma das marcas parceiras disponibilizará seus cupons no aplicativo. As ofertas também serão abertas diariamente no hotsite da campanha, e cada benefício durará 24 horas.

Além disso, os clientes dos parceiros também terão surpresas em dias específicos ao longo de novembro. Por exemplo, quem comprar até 15 de novembro no Burger King pode ganhar de descontos de R$100 na Casas Bahia (válido nas compras acima de R$ 1 mil no app da Casas Bahia).

“O aplicativo da Casas Bahia tem sido uma das nossas forças de vendas, especialmente nessa época de pandemia. Logo, queremos aproveitar para fazer um grande esquenta de Black Friday com essa ação inédita”, diz destaca Abel Ornelas, vice-presidente comercial e de operações da Via Varejo.