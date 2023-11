Cacildis celebra 10 anos e lança samba inédito com Mumuzinho

No aniversário de 10 anos, a cerveja Cacildis, marca do Grupo Petrópolis, volta às origens e lança nesta quarta-feira, 1, um samba inédito, composto pelo cantor Mumuzinho. Intitulada 'Um Brinde à Vida', a canção já está disponível nas plataformas de streaming.

Idealizada pela agência VMLY&R, a campanha “Cacildis – 10 Anos que Deram Samba” nasceu para homenagear o ritmo que faz parte não só da história da companhia, como também de Mussum, inspiração de Sandro Gomes e Diogo Mello para a criação da marca, em 2013. O humorista foi líder do grupo Originais do Samba e diretor de harmonia da Estação Primeira de Mangueira.

Atualmente, a marca - que pertece ao Grupo Petrópolis desde 2017 - conta com quatro rótulos fixos: Cacildis, Biritis, Ditriguis e Forévis. Trata-se de uma cerveja puro malte, na qual predomina tanto o maltado quanto o lúpulo no aroma.

Segundo Ariane Oliveira, gerente de Conteúdo da Marca Cacildis no Grupo Petrópolis, o bom-humor e o samba sempre foram marcas-registradas da Cacildis e do próprio Mussum, por isso guiam as ações em comemoração à primeira década da cerveja.

Além da música exclusiva, a marca criou uma série de latas especiais de Cacildis transformadas em instrumentos musicais típicos do samba, como reco-reco, tantan, tamborim, chocalho e afoxé.

A campanha ainda conta com a participação dos atores Ailton Graça e Yuri Marçal, que interpretam Mussum no premiado filme de Silvio Guindane, além de Thais Macedo, Loh, o ator e humorista Julio de Sá, e o filho de Mussum, Sandro Gomes. Todos irão tocar sambas utilizando os instrumentos criados com as latas de Cacildis.

Ouça a nova música 'Um Brinde à Vida', com Mumuzinho, aqui.

'Mussum - O filmis'

Na última segunda-feira, 30, foi realizada a pré-estreia de 'Mussum – O filmis', no Shopping Downtown, no Rio de Janeiro. A produção foi a grande ganhadora do Festival de Gramado deste ano, incluindo os Kikitos de melhor filme e melhor ator (Ailton Graça). O filme conta a história de Mussum (1941-1994), desde a infância simples, o começo de uma carreira na Aeronáutica, a participação no grupo Originais do Samba e a carreira como humorista, consagrada no programa Os Trapalhões.

Após a pré-estreia, a marca recepcionou cerca de 300 convidados no Bar do Mussum, incluindo todo o elenco do filme e outros nomes do universo do samba, como Jorge Aragão, Zeca Pagodinho e Renato da Rocinha. A comemoração no Bar do Mussum ainda contou com um show exclusivo dos Originais do Samba.