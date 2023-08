"Mussum: O Filmis" se destaca na premiação do 51º Festival de Cinema de Gramado

O Festival de Cinema de Gramado, em sua 51ª edição, teve o seu momento de encerramento na noite do último sábado, 19, em Gramado, no Rio Grande do Sul. O grande destaque da noite foi o longa "Mussum: O Filmis", dirigido por Silvio Guindane, que conquistou seis Kikitos, com destaque para o prêmio de Melhor Filme.

A cerimônia contou com momentos emocionantes, principalmente quando Léa Garcia foi lembrada. A atriz, que faleceu na terça-feira, 15, devido a um infarto em um hotel de Gramado, seria homenageada junto da atriz Laura Cardoso com o Troféu Oscarito do festival. Durante a homenagem aos artistas que partiram neste ano, Léa foi saudada com aplausos de pé.

Outras categorias que "Mussum: O Filmis" conquistou incluem Melhor Ator para Ailton Graça, Ator Coadjuvante para Yuri Marçal, Atriz Coadjuvante para Neusa Borges, Trilha Musical para Max de Castro e Júri Popular. A caracterização feita por Martin Macias Trujillo também foi destacada com uma menção honrosa.

Na premiação, "Tia Virgínia", dirigido por Fábio Meira, não ficou para trás. O filme ganhou cinco Kikitos, e Vera Holtz foi reconhecida como Melhor Atriz. Além disso, Fábio Meira levou o prêmio de Roteiro, enquanto Ana Mara Abreu foi premiada pela Direção de Arte e Ruben Valdés pelo Desenho de Som. O longa ainda garantiu o Prêmio da Crítica.

Já o filme "Mais Pesado é o Céu" garantiu a Petrus Cariry o prêmio de Melhor Direção. O longa foi reconhecido também em outras três categorias: Melhor Fotografia, Melhor Montagem e o prêmio especial do júri.

Confira outros premiados:

Longas-metragens Brasileiros

Melhor Filme: “Mussum, O Filmis”, de Silvio Guindane

Melhor direção: Petrus Cariry, por “Mais Pesado é o Céu”

Melhor ator: Aílton Graça, por “Mussum, O Filmis”

Melhor atriz: Vera Holtz, por “Tia Virgínia”

Melhor Roteiro: Fábio Meira, por “Tia Virgínia”

Melhor Fotografia: Petrus Cariry, por “Mais Pesado é o Céu”

Melhor Montagem: Firmino Holanda e Petrus Cariry, por “Mais Pesado é o Céu”

Melhor Trilha Musical: Max de Castro, por “Mussum, O Filmis”

Melhor Direção de Arte: Ana Mara Abreu, por “Tia Virgínia”

Melhor Atriz Coadjuvante: Neusa Borges, por “Mussum, O Filmis”

Melhor Ator Coadjuvante: Yuri Marçal, “Mussum, O Filmis”

Melhor Desenho de Som: Rubem Valdés, por “Tia Virgínia”

Prêmio especial do júri: Ana Luiza Rios de “Mais Pesado é o Céu”

Menção Honrosa: Vera Valdez, por “Tia Virgínia”

Menção Honrosa: Martin Macias Trujillo, por “Mussum, O Filmis”

Júri da Crítica: “Tia Vírginia”, de Fábio Meira

Júri Popular: “Mussum, O Filmis”, de Silvio Guindane

Prêmio SEDAC/IECINE de Longas-metragens Gaúchos

Melhor filme: “Hamlet”, de Zeca Brito

Melhor direção: Zeca Brito, por “Hamlet”

Melhor ator: Fredericco Restori, por “Hamlet”

Melhor atriz: Carol Martins, por “O Acidente”

Melhor roteiro: Marcelo Ilha Bordin e Bruno Carboni, de “O Acidente”

Melhor fotografia: Bruno Polidoro, Joba Migliorin, Lívia Pasqual e Zeca Brito, por “Hamlet”

Melhor direção de arte: Richard Tavares, de “O Acidente”

Melhor montagem: Jardel Machado Hermes, de “Hamlet”

Melhor Desenho de Som: Kiko Ferraz, Ricardo Costa e Cristian Vaz, por “Céu Aberto”

Melhor trilha Musical: Rita Zart e Bruno Mad, por “Céu Aberto”

Júri Popular: “Sobreviventes do Pampa”, de Rogério Rodrigues

Longas-metragens Documentais

Melhor Filme: “Anhangabaú”, de Lufe Bollini

Curtas-metragens Brasileiros