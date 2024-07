Olimpíadas 2024: Isaquias Queiroz e Raquel Kochhann serão os porta-bandeiras do Brasil

Isaquias Queiroz e Raquel Kochhann terão a honra de carregar a bandeira do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. A festa está marcada para sexta-feira, dia 26, a partir das 14h30, horário de Brasília.

Nas duas últimas Olimpíadas (Rio e Tóquio), Isaquias Queiroz conquistou quatro medalhas – um ouro, duas pratas e um bronze.

Já Raquel Kochhann já disputou duas Olimpíadas (também Rio e Tóquio) com a seleção brasileira feminina de rugby e tem uma história de vida inspiradora. Dos Jogos de Tóquio para cá, Raquel descobriu um câncer de mama e um tumor no osso do peito. Passou por mastectomia e sessões de quimioterapia praticamente sem parar de treinar. Com muita disciplina, conseguiu voltou a disputar jogos oficiais em janeiro deste ano.

"São atletas de excelência e merecem todo o nosso respeito. O Isaquias dispensa comentários em termos de resultados. A Raquel Kochhann é um símbolo total de superação e está novamente na seleção como capitã”, afirma Paulo Wanderley, presidente do COB.

A cerimônia se estenderá por um trajeto de aproximadamente seis quilômetros ao longo do Rio Sena, passando por alguns dos pontos turísticos mais famosos de Paris, incluindo a Torre Eiffel e o Museu do Louvre. Este formato inovador permitirá que centenas de milhares de espectadores assistam à cerimônia gratuitamente, ao longo das margens do rio.

Como assistir a abertura das Olimpíadas ao vivo

Para os fãs de esportes no Brasil, existem várias opções para assistir à cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 ao vivo. A Rede Globo, transmitirá a cerimônia ao vivo.

Para quem prefere assistir online, o Globoplay, serviço de streaming da Globo, também disponibilizará a transmissão ao vivo da cerimônia. A CazéTV também vai oferecer cobertura ao vivo da cerimônia através de suas plataformas na Twitch e no YouTube.