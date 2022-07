Grupo Petrópolis: cerveja feita por mulheres e diversidade são destaques em relatório ESG

O Grupo Petrópolis, que possui oito fábricas de bebidas e mais de 190 unidades de distribuição espalhadas pelo Brasil, divulgou pelo segundo ano consecutivo seu Relatório de Sustentabilidade, que mostra as práticas sociais, ambientais e de governança, além de promover a criação do Lab de Inovação e Sustentabilidade (LIS), e a realização de eventos voltados para a agenda ambiental, a exemplo do plantio e distribuição de árvores.

Outra novidade é o lançamento da primeira cerveja da companhia produzida somente por mulheres, a Black Princess Strong Golden FemAle, que teve a arrecadação com a venda de lote revertida em doação para a ONG “Tamos Juntas”, que apoia o combate à violência contra a mulher.

"Nossa essência envolve o comprometimento com o ASG (sigla para ambiental, social e governança) e com a inovação, que inclusive são temas cada dia mais em pauta, tanto nas organizações brasileiras quanto mundiais. Nesse sentido, o LIS é um local para testar soluções que envolvam tanto as questões sociais, ambientais e as de governança corporativa", afirma Alaercio Nicoletti, gerente de Sustentabilidade e Melhoria Contínua do Grupo Petrópolis.

Matriz de Materialidade

Um dos primeiros passos da jornada de sustentabilidade do Grupo Petrópolis, envolveu o mapeamento da materialidade de suas operações, que identificou o que é importante para a organização e suas partes interessadas, envolveu funcionários, clientes, fornecedores e a sociedade. Para sua operacionalização, foram criados comitês para tratar os temas relacionados à sustentabilidade.

Após o levantamento foi possível avançar com o foco nos temas da empresa e nos compromissos para 2030, que incluem questões sociais, ambientais e de governança, em consonância com as diretrizes de ASG & I e com os “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, da ONU.

Na sequência, foi definida a estratégia de ASG, apoiada em responsabilidade ambiental e social, tendo como base os compromissos assumidos pelo grupo, de forma a permitir a implementação de uma governança que proporcione transparência e mensuração dos resultados. Veja alguma das iniciativas:

Educação Ambiental

O Programa de Educação Ambiental é uma iniciativa voluntária que olha para o desenvolvimento social, cultural e ambiental da comunidade nas cidades próximas às unidades fabris. “No decorrer de 2021 foram desenvolvidas ações de educação ambiental nas comunidades escolares dos municípios, que envolveram seis secretarias municipais de educação e 24 escolas nos municípios-sede das fábricas. Mais de 2.200 alunos participaram das atividades, com a finalidade de repensar o uso de água e o descarte de materiais recicláveis e de propor ações em suas comunidades, além de jogos que avaliam seus conhecimentos sobre o tema”, diz Nicoletti.

O Lúpulo Brasileiro

O cultivo do lúpulo em solo brasileiro, iniciado em novembro de 2018 pelo Grupo Petrópolis, cresceu e se consolidou em grande escala no ano passado, e chegou a 21.385 plantas em uma área de 5,27 hectares na Fazenda São Francisco, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

A expectativa é que, ao longo do tempo, o Grupo Petrópolis contribua de maneira decisiva para a viabilização da cultura do lúpulo no Brasil e, por consequência, entre outros avanços, provoque a redução da emissão de gases nocivos com transporte, ao encurtar as distâncias entre o ponto de origem desse insumo até as fábricas.

Projeto Verde Novo

Projeto Verde Novo, uma iniciativa do Poder Judiciário de Mato Grosso, idealizado pela equipe do Juizado Volante Ambiental de Cuiabá (Juvam), que tem o Grupo Petrópolis como um dos principais parceiros há cinco anos, realizou 490 ações de plantio em Cuiabá (MT) e a distribuição de 149.075 mudas de árvores nativas e frutíferas.

No total as ações somaram 36.663 mudas em 2021, das quais 7.933 foram plantadas e 28.190 distribuídas à população em 45 atividades realizadas em escolas, parques, vias públicas e órgãos públicos. A quantidade de mudas utilizadas aumentou 2,3% em relação a 2020, quando 35.832 foram plantadas e distribuídas.

Feita por mulheres

Dentre os 10 produtos novos lançados pelo Grupo Petrópolis ao longo de 2021, a Black Princess Strong Golden FemAle foi destaque como a primeira cerveja produzida integralmente por mulheres, da brassagem ao envase. Esse lançamento foi pautado pela valorização feminina e o apoio à equidade de gênero e o combate à violência contra a mulher. A receita da FemAle, de escola belga, foi desenvolvida por duas mestras-cervejeiras do grupo à frente do projeto.

“Com o propósito de ajudar mulheres que sofrem violência doméstica, toda a renda obtida com a venda do primeiro lote do rótulo está sendo revertida para a ONG Tamo Juntas, organização social composta por mulheres que prestam assessoria multidisciplinar, jurídica, psicológica, social e pedagógica, gratuita para o público feminino em situação de violência”, destacou Nathalia Cajueiro, coordenadora de Marketing da Black Princess no Grupo Petrópolis.

Diversidade

Em 2021, o time de Recursos Humanos trabalhou focado nas contratações para sensibilizar os gestores constantemente e promover a inclusão de uma sociedade cada dia mais diversa. Em especial, as mulheres, os pretos, os pardos e as pessoas com deficiência (PCDs).

Ao todo, o Grupo Petrópolis reúne mais de 24 mil funcionários. Entre eles, 3.637 são pretos; 127 são indígenas; 8.368 são brancos; e 464 são amarelos e 10.888 são pardos.