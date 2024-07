Como é morar na Cidade Dutra? Conheça mais o bairro

Cidade Dutra, localizada na zona sul de São Paulo, é um bairro que combina conveniência, oferecendo uma boa qualidade de vida para seus moradores. Conhecido por sua infraestrutura completa e áreas verdes, o bairro é uma opção atraente para quem busca um lugar para viver na capital paulista. Vamos explorar as principais características que tornam a Cidade Dutra um lugar especial para se morar.

Infraestrutura e comodidades

A Cidade Dutra fica próxima aos bairros Interlagos, Rio Bonito e Jardim Maria Rita. O bairro conta com diversos supermercados, farmácias, padarias, lojas e bancos, facilitando a vida dos moradores no dia a dia. Além disso, a região abriga universidades como Unimes Pólo Cidade Dutra/ Interlagos, UniCEU Cidade Dutra/ Polo UAB Interlagos, Centro Universitário Estácio Unidade Interlagos e Escola Técnica Irmã Agostina, além de escolas como Albert Einstein e Salgueiro.

Transporte e mobilidade

O bairro é bem atendido por diversas linhas de ônibus que conectam a região a outras partes da cidade, além de estar próximo à estação Autódromo da CPTM, que facilita o acesso ao centro de São Paulo e a outros bairros. Para quem prefere se deslocar de carro, a Cidade Dutra possui vias de fácil acesso, como a Avenida Interlagos e a Avenida Senador Teotônio Vilela, que ligam o bairro a importantes rodovias e avenidas da capital.

Lazer e áreas verdes

Um dos grandes atrativos da Cidade Dutra são suas áreas verdes e opções de lazer. O Parque da Várzea do Rio Embu-Guaçu, a 23km do bairro pela Teotônio Vilela, é um espaço privilegiado para atividades ao ar livre, oferecendo trilhas, espaços para piquenique e áreas para prática de esportes. Além disso, o bairro está próximo ao Autódromo de Interlagos, famoso por sediar eventos automobilísticos de renome internacional, e o Sesc Interlagos, sempre oferecendo variados espetáculos, eventos e oficinais de arte.

Segurança

A segurança é uma preocupação importante para os moradores de qualquer bairro, e a Cidade Dutra não é exceção. No ano passado, o bairro teve a maior variação no registro de furtos, com 96,7% de aumento, segundo dados de Boletins de Ocorrência compilados pelo jornal O Globo. Daí a presença de mais força policial. Muitos condomínios residenciais também oferecem segurança privada.

Imóveis e custo de vida

O mercado imobiliário na Cidade Dutra é diversificado, com opções que vão desde apartamentos compactos até casas maiores. O custo de vida na região é considerado acessível, especialmente quando comparado a outros bairros de São Paulo, o que torna a Cidade Dutra uma boa escolha para famílias e jovens profissionais que buscam um equilíbrio entre qualidade de vida e custos.

Por que você deve conhecer a Cidade Dutra

Morar na Cidade Dutra é sinônimo traz praticidade conforto. Com uma infraestrutura completa, boas opções de transporte, áreas verdes e um mercado imobiliário acessível, o bairro se destaca como uma excelente escolha para quem deseja viver em São Paulo. Se você está considerando mudar para a capital paulista, a Cidade Dutra merece estar no topo da sua lista de bairros a serem explorados.