Sadia entra em campo com a Kings League e reforça aposta no público jovem

A Sadia está estreando como patrocinadora oficial da Kings League Brazil, competição que mistura futebol, games e entretenimento em um formato interativo idealizado pelo ex-jogador Gerard Piqué.

O acordo inclui não apenas a liga, mas também três dos principais clubes do torneio — LOUD, Fluxo e Dendele —, tornando a Sadia a primeira marca do mundo a patrocinar simultaneamente a liga e seus times.

Segundo Luiz Franco, diretor executivo de marketing e inovação da MBRF, a iniciativa está alinhada à estratégia de longo prazo de Sadia de se aproximar dos públicos jovens e dos territórios da cultura pop.

“Queremos estar com o consumidor em todas as fases do seu ciclo de vida”, afirma Franco. “No caso dos jovens, isso significa estar onde eles vivem suas paixões — nos games, na música, nos esportes e, agora, na Kings League.”

Na prática, o patrocínio vai muito além da exposição de marca. A Sadia será dona de um dos momentos mais esperados da competição, o “Jogo do Dado”, quando uma rolagem aleatória muda o rumo da partida — e que agora será protagonizada pelo mascote Lek Trek, símbolo da marca.

“É uma forma divertida de participar do espetáculo e reforçar a presença da Sadia”, diz Franco.

Além do espaço na arena, o acordo inclui exposição nas transmissões oficiais da Kings League Brazil, ativações com os três clubes patrocinados e comercialização de produtos Sadia nos eventos, com direito a QR Codes nas transmissões que direcionam para promoções exclusivas.

A marca também terá presença nas transmissões da Cazé TV, consolidando uma presença 360º no ecossistema da liga.

Dona da Sadia e da Perdigão, a MBRF tem posicionamentos distintos para cada uma das marcas. No caso da Sadia, a identidade é de “helper” — aquela que facilita a vida do consumidor.

“Sadia é sobre praticidade e confiança. Está presente na mesa da família, mas também no cotidiano do jovem que quer algo rápido, saboroso e conveniente”, afirma.

Essa lógica se reflete no portfólio de iniciativas da marca, que já inclui parcerias com a NBA, com o Lollapalooza e com a Riot Games, onde Sadia foi a primeira marca de alimentos congelados a patrocinar o campeonato de League of Legends na América do Sul.

Já no caso de Perdigão, trata-se de uma marca ‘gregária’, para momentos de união e uma das principais identidades é do churrasco, com patrocínios voltados para esse tipo de ocasião de consumo, como futebol e NFL, por exemplo.

O avanço da Sadia no entretenimento também ganha uma dimensão internacional. A marca reforçou sua presença no mercado halal e no Oriente Médio ao participar da Riyadh Season, um dos maiores eventos de entretenimento do mundo, com mais de 25 milhões de visitantes previstos.

Presente na região desde 1970, a Sadia está patrocinando o Six Kings Slam, campeonato de tênis que reune alguns dos principais nomes do circuito, e que cuja final reunirá Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, neste fim de semana, transmitida pela Netflix.

“A Arábia Saudita é um país muito estratégico e continuamos a fortalecer sua imagem de qualidade e confiança junto ao público local.”

Integração de marcas e sinergia de marketing

A nova fase de expansão coincide com um momento de consolidação da MBRF, holding que reúne BRF e Marfrig e cuja fusão foi oficialmente concluída no mês passado.

O marketing foi uma das primeiras áreas a serem totalmente integradas desde 2022, quando a Marfrig se tornou a controladora de fato da BRF.

Do ponto de vista de portfólio, a Sadia – mais conhecida pelos consumidores e considerada a marca de alimentos mais valiosa do país – se uniu à Bassi, para dar o apelo de marca ao portfólio de carne bovina. No mesmo sentido, a Perdigão se uniu à Montana.

“Essa integração das marcas ajuda muito nas outras integrações que virão agora”, diz Franco, em alusão à unificação das forças comerciais que é uma das principais sinergias previstas com a nova companhia. “Tanto o consumidor final quanto o trade [os lojistas] já estão se acostumando com a ideia.”