No último Dia das Bruxas, comemorado em 31 de outubro, a rede de fast-food Burger King realizou uma promoção que permitia a retirada grátis de um sanduíche Whopper para quem fosse ao drive-thru “voando” em uma vassoura.

Agora, a rede divulgou os números. Nos restaurantes foram 172 unidades participantes e o Burger King distribuiu cerca de 140.000 sanduíches, um número quase três vezes maior do que o prometido, que eram de 300 unidades por loja.

A ação Vassoura Thru, idealizada pela agência David São Paulo, alcançou mais de 5 bilhões de pessoas, e o termo vassoura teve um crescimento de 440%, em relação aos últimos seis meses, tornando a campanha a maior da rede no Brasil até agora.

Mesmo antes de ser anunciada, a ação de Halloween #VassouraThru já estava entre os Trending Topics do Twitter, onde figurou por duas vezes como um dos assuntos mais falados por horas na rede social.

Para conseguir dar conta da demanda, de antemão, o BK capacitou seus colaboradores para reforçar todas as medidas de segurança e saúde de todos os presentes, além da contratação de orientadores para conter possíveis aglomerações. Ainda segundo a empresa, no entanto, o sucesso da ação dependia, também, da colaboração e consciência de todos.

“A campanha Vassoura Thru foi um sucesso de adesão e repercussão nas redes sociais. Será mais um Halloween de Burger King para entrar na história”, diz Thais Souza Nicolau, diretora de marketing do Burger King no Brasil.