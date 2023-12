BBB 24: Electrolux marca presença no reality pela primeira vez

A Electrolux, marca de eletrodomésticos e eletroportáteis, anunciou que estará presente no Big Brother Brasil 2024, que começa em janeiro. A ação inédita na história da companhia trará dinâmicas que destacam o portfólio da marca e produtos que são destaques de vendas entre os brasileiros.

Este ano, o reality show da TV Globo vendeu todas as cotas de patrocínio. São ao menos 15 marcas, divididas em quatro categorias. A emissora não divulgou qual pacote foi fechado por cada empresa. Na edição de 2023, os planos de patrocínio iam de R$ 15 milhões a R$ 105 milhões

“Estamos muito animados em dar esse passo na nossa estratégia de marketing. Queremos levar para o público essa experiência de 'casa bem vivida', reforçando a qualidade, tecnologia e o design que oferecemos aos nossos consumidores”, comenta Ana Peretti, vice-presidente de marketing do Electrolux Group América Latina.

Durante os meses de confinamento, os participantes poderão contar com produtos da marca para diversas atividades. A presença da Electrolux no BBB é parte de uma estratégia pensada junto com a agência DPZ, que tem como premissa levar cada vez mais experiências aos brasileiros.

“O Big Brother Brasil é um programa massivo, que possui um poder imenso em gerar conversas, engajar o público e criar conexões da audiência com as marcas. Como uma marca que já está presente em mais de 60% dos lares brasileiros, nos sentimos prontos para abraçar o desafio", complementa Peretti.

O que já se sabe sobre o BBB24?