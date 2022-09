Quanto custa patrocinar o BBB 23? Planos vão de R$ 15 a R$ 105 milhões; saiba mais

A nova temporada do maior reality da TV brasileira, o BBB 23, está chegando. Após uma edição que desapontou fãs, mas foi positiva para os patrocinadores, a expectativa é que o programa continue sendo uma vitrine potente para as marcas.

O plano de patrocínio da Globo para a edição de 2023 foi obtido pela EXAME. Nele, é possível ver que as três opções de patrocínio ("Brother", "Big" e "Camarote") vão de R$ 15 milhões a R$ 105 milhões.

Em vídeo publicado no Twitter, Boninho deu dicas de que o BBB 23 teria "maior atuação dos fãs" e "começaria mais cedo". Porém, o documento mostra que a nova temporada começa 16 de janeiro e termina 25 de abril. Serão 100 dias de programa, assim como nas edições passadas. Tadeu Schmidt continuará no comando como apresentador.

Quanto custa patrocinar o BBB 23?

De acordo com documento oficial da Globo, estes são os valores oficiais para as marcas interessadas em participar do BBB 23. Os valores dependem da parceria estabelecida, que pode ser tanto um patrocínio que dura os três meses de programa quanto uma aparição rápida em algum evento da competição.

Abaixo, não estão inclusos os valores dos direitos e conexos, que variam entre R$ 100 mil e R$ 900 mil em todas as peças apresentadas no documento.

Planos de patrocínio

Cota Big: R$ 105.157.383

R$ 105.157.383 Cota Camarote: R$ 80.284.155

R$ 80.284.155 Cota Brother: R$ 15.673.439

Dinâmicas

Quem é fã de BBB sabe que toda semana conta com uma série de dinâmicas como Almoço do Anjo, sessão de cinema ou as compras de mercado. Existem valores para as marcas interessadas em aparecer em cada uma delas. Veja:

Mercado: R$ 29.528.959

R$ 29.528.959 Almoço do Anjo: R$ 29.087.359

R$ 29.087.359 Cinema: R$ 28.800.374

R$ 28.800.374 Prêmio: R$ 31.271.999

R$ 31.271.999 Mimo do Líder: R$ 29.599.039

Segmentos

Como descreve o documento, o BBB 23 identifica "oportunidades dentro da rotina da casa que podem ser customizadas para determinado produto". A lavanderia será o mais novo espaço para patrocínios do BBB, com a possibilidade da marca ganhar uma festa personalizada. Veja alguns:

Lavanderia: R$ 13.050.800

R$ 13.050.800 Make (produtos de maquiagem): R$ 15.712.926

R$ 15.712.926 Cabelos: R$ 7.997.200

R$ 7.997.200 Tá na mesa (produtos para a cozinha): R$ 8.334.800

R$ 8.334.800 Cozinha eletro (eletrodomésticos): R$ 8.799.200

R$ 8.799.200 Desodorante: R$ 5.091.200

R$ 5.091.200 Automotivo: R$ 6.477.300

Oportunidades extras

Existem ações especiais para a primeira prova do programa e o dia da final, que custam R$ 3.416.425 e R$ 2.070.000, respectivamente. A "cota humor" oferece a possibilidade de ações de conteúdo nos quadros de humor do programa, apresentados na edição passada por Dani Calabresa e Paulo Vieira. O valor é de R$ 3.408.000.

Para seu produto aparecer no "Café com Eliminado", segmento do programa da Ana Maria Braga que acontece toda manhã pós eliminação, o valor é de R$ 11.340.000.