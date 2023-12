Lindt promove Parada de Natal com distribuição de chocolate grátis

A Lindt, marca de chocolates premium, estreia no próximo domingo, 3, a partir das 17h30, a Parada de Natal Lindor, no Parque Villa-Lobos. O evento, que seguirá durante os finais de semana do mês de dezembro, contará com desfiles e brindes ao público.

Com entrada gratuita, as apresentações passarão pela principal rua do parque – que é também o local escolhido para receber a grande árvore da cidade –, e serão lideradas por mais de 24 dançarinos e circenses, que darão vida a personagens como bailarinas, soldadinhos e fadas, acompanhados por luzes e músicas natalinas.

Após cada desfile, o público terá a oportunidade de tirar fotos com os artistas e degustar as tradicionais trufas Lindor, com recheio cremoso e embalagem vermelha.

A campanha da Lindt prevê 12 apresentações, realizadas sempre aos sábados e domingos, até o dia 23 de dezembro. Os desfiles ocorrem em dois horários, às 17h30 e 19h30. A marca espera receber um público de mais de 60 mil pessoas ao longo do mês.

"Essa é uma das várias ativações que estamos fazendo com Lindor neste Natal, todas alinhadas com a nossa missão, de encantar os brasileiros com nossos chocolates", diz Renata Sato, diretora de marketing da Lindt no Brasil. "O sucesso da Parada de Natal no ano passado nos motivou a repetir o evento esse ano. Foi emocionante ver o público, de todas as idades, encantado com as apresentações.”

Quando ocorre a Parada de Natal Lindor?

Datas: 03, 09, 10, 16, 17 e 23 de dezembro (sábados e domingos)

Horários: 17h30 e 19h30

Local: Parque Villa-Lobos, Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros