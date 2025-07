Astronomer aposta em Ryan Reynolds e Gwyneth Paltrow para superar escândalo do show do Coldplay

A empresa de tecnologia Astronomer tenta virar a página após dois de seus principais executivos se tornarem protagonistas de um dos vídeos mais comentados do mês nas redes sociais.

O episódio, apelidado de ColdplayGate, começou quando o então CEO da companhia, Andy Byron, apareceu abraçado com a diretora de RH, Kristin Cabot, na "câmera do beijo" durante um show da banda Coldplay nos Estados Unidos.

O gesto carinhoso, seguido de uma tentativa desajeitada de se esconder ao perceber que estavam no telão, viralizou. A cena logo foi associada a um suposto caso extraconjugal e ganhou versões com trilhas sonoras dramáticas, câmera lenta e apelidos como “Coldplay cam”.

A repercussão levou à renúncia de Byron e ao afastamento de Cabot, além de um debate sobre ética e exposição no ambiente corporativo.

Para mudar o foco da conversa e voltar a falar de negócios, a Astronomer recorreu ao humor e às celebridades. A empresa contratou a Maximum Effort, agência do ator Ryan Reynolds, para produzir uma campanha que usasse a crise como ponto de virada.

A escolhida para estrelar o comercial foi ninguém menos que Gwyneth Paltrow, ex-esposa do vocalista do Coldplay, Chris Martin.

No vídeo de um minuto, Paltrow aparece como uma “porta-voz temporária” da Astronomer, destacando as funcionalidades do produto. “Estamos empolgados que tantas pessoas tenham descoberto o mundo da automação de dados”, diz. E encerra: “Vamos voltar a fazer o que sabemos: entregar resultados transformadores para nossos clientes”.

A campanha rapidamente viralizou: foram mais de 36 milhões de visualizações no X (antigo Twitter) e 665 mil no YouTube em poucos dias.

Fundada em 2015, a Astronomer desenvolve soluções para automação de fluxos de dados e entrou no radar do grande público após o vídeo de seus executivos no show do Coldplay viralizar.

O episódio também teve consequências pessoais. Byron era casado com Megan Kerrigan, com quem tem dois filhos. Após o flagra, ela retirou o sobrenome do marido de seus perfis nas redes sociais.

Para Ryan Reynolds, esse tipo de crise não é novidade. Em 2021, sua agência também foi chamada às pressas pela Peloton, após um personagem da série Sex and the City morrer de infarto usando uma bicicleta da marca. Em 48 horas, Reynolds colocou o ator Chris Noth em um vídeo bem-humorado ao lado de uma instrutora, tentando reverter o estrago.

Essas campanhas revelam uma nova abordagem de comunicação de crise na era das redes sociais: não basta conter o dano, é preciso reagir com agilidade e bom humor. Em vez de ignorar o escândalo, a estratégia agora é dominá-lo.