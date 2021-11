App de entregas Daki aposta em Fortnite para chegar em novos consumidores

Os hábitos mudam a cada geração. É um aforismo. Talvez por esse motivo a startup paulistana Daki, de entregas em até 15 minutos, escolheu o jogo Fortnite, sucesso do portfólio da Epic, para convencer públicos mais jovens de que ir ao supermercado é coisa do passado.

O jogo foi usado em um modo no qual é possível criar um desafio personalizado. No caso, o da Daki é o 'Supermarket Deathrun', onde desafios relacionados a ida presencial ao mercado, como encontrar uma vaga para estacionar, retirar o carrinho de compra, passear entre as gôndolas lotadas de gente e ficar em filas para pagar os produtos, são usados para exemplificar que a jornada de compra no smartphone é mais simples.

Para Alex Bretzner, CMO da Daki, a empresa já nasceu com uma ampla aceitação do público jovem, entregando solução rápida e descomplicada para compras de mercado online.

“Enxergamos neste projeto uma maneira de estarmos ainda mais próximos do nosso consumidor e ressignificar a nossa presença como marca no jogo”, explica.

Por fim, ao concluir o mapa, o jogador poderá baixar o aplicativo por meio de um QR Code e serão presenteados com um cupom de desconto para a primeira compra no app, levando essa experiência para o mundo real.

O jogo estará disponível na América Latina, com a experiência promovida no Brasil, na Colômbia, México e Peru.

Para acessar o desafio da Daki no Fortnite:

1. Abra o Fortnite

2. Selecione a opção "Modo Criativo"

3. Clique em "ALTERAR" logo acima do botão "Jogar!"

4. Clique em Código da Ilha, cole o código 3575-1085-9264 e pressione ENTER

5. Deixe selecionado "Partida Privada" (caso queira jogar com amigos, basta convidá-los para o seu grupo) e clique em Jogar.