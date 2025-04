Após apostas em miojos doces, Nissin expande portfólio e lança nova marca de chocolates no Brasil

Famosa pelo macarrão instantâneo, a companhia japonesa Nissin Foods anunciou nesta terça-feira, 29, que está diversificando sua operação no Brasil com a chegada de sua nova marca de chocolates: Choc Croco.

Para viabilizar essa nova frente, a empresa ampliou sua planta em Ibiúna, no interior de São Paulo, onde instalou uma linha de produção dedicada ao produto. O lançamento do chocolate está previsto para junho. O montante investido na operação não foi revelado. Inicialmente, o produto estará disponível para consumidores das regiões Sul e Sudeste.

"É um produto completamente diferente de todos, pois somos conhecidos pelos miojos e linhas de macarrão instantâneo", diz Kosuke Hara, diretor de marketing da Nissin. "Nosso propósito no Brasil é lançar produtos únicos e que se relacionem com o jeito único de ser da empresa, e ao mesmo tempo traga diversão aos brasileiros".

E acrescenta: "Acompanhamos tendências de consumo e os insights dos compradores. Pesquisamos exaustivamente o potencial deste produto no Brasil. É uma marca presente no Japão há 47 anos e que agora chega ao país.

Nissin Foods: Choc Croco será lançado em junho de 2025 (Nissin/Divulgação)

A diversificação das frentes de atuação faz parte da estratégia de crescimento mundial de longo da companhia. Segundo Takashi Asano, presidente da Nissin Food no Brasil, a empresa planeja crescimento de 45% em negócios no exterior e 55% em operações internas. A previsão de crescimento nos negócios totais é de 125% e a companhia deve aumentar ainda mais a participação em projetos em outros países.

"Crescemos muito rápido no Brasil em 2023 e queremos manter esse ritmo para alcançarmos nossa meta para 2030", declarou Asano. "A Nissin está investindo no país há 50 anos e estamos muito felizes com os resultados conquistados até agora com o macarrão instantâneo e outros produtos pensados para o mercado brasileiro".

Atualmente, as Américas respondem por cerca de 60% do faturamento global da Nissin. Dentro desse cenário, o Brasil ocupa o segundo lugar em importância, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e à frente do México.