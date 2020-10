Parece estranho, mas a fabricante de alimentos Nissin resolveu desafiar ela mesma em uma campanha recente. Entrando na onda de polêmicas da internet como Biscoito ou bolacha? Copo americano ou copo lagoinha? Gelinho ou sacolé? a fabricante resolver lançar a “Nissin Lámen ou Cup Noodles?”

Criada pela agência dentsumcgarrybowen a campanha #CupEMuitoMelhorQueMiojo escolhe um lado entre os dois produtos fabricados pela Nissin. Em vídeo, a agência criou uma versão robô gigante de Cup Noodles®, que, controlado pelo CupMan, invade a cozinha para provar que ele é muito melhor que Miojo. Ao final, o mesmo robô se transforma em um carro e ganha as ruas da cidade. Nos próximos filmes, os consumidores poderão assistir à continuação dessa batalha.

“Queremos reforçar os benefícios da marca Cup Noodles versus Lamen, de uma forma divertida e diferente. Por ser um produto muito prático, que só precisa de água quente e que pode ser levado para qualquer lugar, queremos fortalecer esses pontos fortes da marca com os nossos consumidores”, diz Danielle Ximenes, gerente de marca da Nissin no Brasil.

A nova campanha pode ser vista na televisão, no ambiente digital e no YouTube e Instagram da marca. “Decidimos continuar com a campanha que se iniciou no ano passado, unindo a força das duas maiores marcas da Nissin Brasil, para mostrar a todos que a empresa tem um portfólio que atende qualquer idade e momento de consumo”, diz Ximenes.

Segundo Filipe Cuvero, VP de criação da dentsumcgarrybowen, outro fator importante para a campanha é o público que compartilha receitas nas redes sociais.

“Vamos criando novos filmes e novas campanhas, mas sempre há uma costura entre elas que retrata, por exemplo, questões que o próprio consumidor tem na sua casa. Nas redes sociais vemos muitas pessoas criando novas receitas e mostrando como os produtos se encaixam no seu dia a dia corrido”, diz.