Ambev aposta em Spaten: cerveja puro malte alemã criada em 1.397

A fabricante de bebidas Ambev tem ampliado o portfólio em busca de agradar diferentes paladares e ocasiões de consumo, assim, depois de anunciar a unidade de negócios Future Beverages, para quem busca bebidas alcoólicas que não cervejas, agora é a vez de lançar a Spaten: cerveja criada em 1397 em Munique, na Alemanha.

“A conexão com as pessoas nos incentiva a inovar em nosso portfólio e, pra isso, intensificamos a troca de conhecimento com mestres cervejeiros do mundo todo. Estamos trazendo para o Brasil uma autoridade em cerveja", diz Laura Aguiar, head de conhecimento e cultura cervejeira da Ambev.

Segundo ela, apesar de puro malte, a bebida é diferente de todas as conhecidas no país. "Do estilo Munich Helles, a Spaten tem sabor forte, mas na medida, capaz de conquistar não só quem não abre mão de uma cerveja marcante como também quem está acostumado com cervejas mais leves", diz.

Para Joice Carvalho, gerente de marketing da marca, a Spaten promove uma experiência nova. "A cerveja propõe uma imersão na cultura cervejeira de Munique por meio do paladar, com a qualidade e o sabor de uma puro malte da escola alemã".

A Spaten é um reforço no mercado de puro malte no Brasil, no qual há marcas como Skol Puro Malte, Becks, além de Amstel e Heineken, por exemplo. Além disso, Spaten completa a estratégia de marcas premiums da Ambev, que cresceu aproximadamente 35% no segundo trimestre de 2021.

Spaten está disponível em garrafas de 355ml e 600ml, além da lata sleek de 350ml, no Empório da Cerveja, Zé Delivery, supermercados e bares de regiões como Grande São Paulo, Ribeirão Preto, Franca, Campinas, Vitória, Uberlândia, Belo Horizonte e região, Florianópolis, Cuiabá, Campo Grande, Brasília e Salvador, além de expandir para mais cidades durante setembro e outubro, período em que tradicionalmente acontece a comemoração da Oktoberfest de Munique.