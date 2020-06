Amaro cria perfil no Animal Crossing e fará nova coleção inspirada no jogo

Imagina estar cuidando da sua ilha tranquilamente e do nada receber uma visita da Amaro. A marca estreou nesta semana um perfil no game que se tornou a sensação das redes no mundo inteiro durante a quarentena, o Animal Crossing New Horizons.

A Mara, modelo virtual criada pela Amaro no último mês, será a mais nova habitante do vilarejo. O objetivo é recolher informações sobre tendências do estilo de vida dos personagens do jogo, que servirão de inspiração para a próxima coleção da marca, a Cross Collection.

“As pessoas encontraram no Animal Crossing uma plataforma para desfilar e trocar informação de moda. Decidimos então que, mais poderoso do que recriar peças da Amaro no jogo, seria reconhecer as criações originais dos usuários e transformar essa inspiração digital na próxima coleção real da marca”, afirma Rafael Caldeira, da Soko, consultoria responsável pela campanha de marketing.

A ação da marca ocorre em um momento em que os games ganharam destaque como entretenimento devido ao grande volume de pessoas confinadas por conta da pandemia do novo coronavírus.

Inicialmente, a Mara foi desenvolvida com o objetivo de estrelar as coleções da marca, já que os shootings presenciais foram suspensos por causa das medidas de isolamento social. Mas o avatar vai atuar como uma observadora dos outros personagens, que realizam tarefas cotidianas na ilha. A Mara observará os looks digitais dos personagens criados pelos outros jogadores para coletar informações de ambiente e estilo de vida dos habitantes das ilhas virtuais.

A personagem também vai convidar as pessoas a mostrarem suas roupas. As peças servirão de inspiração para a equipe de estilo da marca, que fará uma curadoria das referências virtuais a serem replicadas no mundo real para a criação da coleção.

“Por ser uma marca nativa digital, a AMARO entende que as barreiras entre o online e o offline estão cada vez mais tênues e por isso está sempre propondo lançamentos fashion-tecnológicos. Foi assim quando criamos a coleção cápsula a partir do DNA de influenciadoras brasileiras ou quando demos vida à Mara, nossa modelo virtual, que agora está virando uma trend hunter”, explica Luciana Cardoso, diretora de criação da AMARO.

A marca também criou um perfil no Instagram para a ação (@amarocrosscollection), onde serão divulgados os melhores looks descobertos pela Mara.

A nova coleção, a Cross Collection, deve ser lançada no segundo semestre e será composta por cerca de 15 peças entre camisetas, vestidos, calças, casacos e acessórios. Os gamers criadores dos looks que estão sendo postados no Instagram da ação receberão um voucher de R$ 400 para fazer compras na AMARO.