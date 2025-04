AliExpress mira em microinfluenciadores e já ajudou uma criadora a comprar apartamento

O marketplace AliExpress estruturou no Brasil um programa voltado exclusivamente para micro e nanoinfluenciadores. Batizado de AliExperts, o projeto tem como objetivo profissionalizar e remunerar criadores de conteúdo que atuam em nichos específicos e têm alto engajamento, mas que historicamente estão fora do radar de grandes campanhas publicitárias.

De acordo com dados da HypeAuditor, 79% dos influenciadores no Instagram no país estão na categoria de nanoinfluenciadores, com entre 1 mil e 10 mil seguidores. O AliExperts parte desse recorte para construir uma comunidade baseada na autenticidade e na segmentação, com foco em áreas como moda e beleza, tecnologia e games, esporte e fitness, casa e decoração.

O programa acontece em um momento em que as compras internacionais no Brasil passam por mudanças significativas. Desde 1º de abril, entrou em vigor uma nova alíquota de ICMS para encomendas do exterior — de 17% para 20% —, o que tende a encarecer as compras em plataformas como o AliExpress. Conforme mostrou a EXAME, a medida já foi adotada por nove estados, como Ceará, Bahia e Piauí, enquanto Minas Gerais suspendeu sua aplicação.

Com mais de 250 participantes ativos, o programa exige que os interessados tenham no mínimo 5 mil seguidores no Instagram, postagens frequentes e disponibilidade para produzir conteúdos alinhados aos briefings propostos. Os criadores aprovados recebem produtos do varejista, participam de desafios mensais e são remunerados em dólares, com possibilidade de bonificações por performance.

“O AliExperts já está fazendo a diferença na vida de muitos criadores de conteúdo que, mesmo com um número menor de seguidores, possuem o que importa: engajamento autêntico e uma conexão real com seu público”, diz Briza Bueno, diretora Latam do AliExpress. “O programa é uma oportunidade para que eles cresçam, monetizem seu trabalho e se tornem parte de uma comunidade global de criadores dentro de uma das maiores plataformas de e-commerce e com as maiores taxas de conversão.”

O programa também busca descentralizar a concentração de renda nas redes sociais. A proposta é distribuir oportunidades de monetização para além dos grandes influenciadores, reduzindo a distância entre criadores e plataformas de venda.

“Já faz dois anos que sou uma AliExpert, e essa parceria ampliou minha visibilidade e impacto no mercado da beleza, conectando mais pessoas às melhores opções de laces disponíveis”, diz Natália Balduino (@nattybalduino), influenciadora especializada em transição capilar e cuidados com cabelos crespos e cacheados. “Por meio do trabalho, consegui conquistar minha independência financeira, comprar meu apartamento e viver 100% da internet.”

A criadora começou com publicações sobre como comprar laces pelo AliExpress e consolidou seu posicionamento como referência no nicho. Segundo ela, o programa foi determinante para transformar um hobby em profissão.

Outro caso é o de Karine Satiro (@donadecasamoderna), criadora de conteúdo desde 2011, que passou a integrar o AliExperts em 2024. Moradora de São Paulo e nascida no interior do Rio de Janeiro, ela diz que a proposta do programa trouxe uma mudança estrutural para sua estratégia de monetização.

“Além disso, o AliExperts me conectou a criadores e trouxe novas possibilidades para minha rotina como criadora de conteúdo”, afirma Satiro. Segundo ela, a proposta de recomendar produtos que já usa no dia a dia é o que torna o conteúdo mais relevante para sua audiência.

Rô Diniz (@RoProMundo), nômade digital cearense e criadora de conteúdo sobre slow travel, também passou a integrar o programa após utilizar o AliExpress para suas viagens e, mais recentemente, para a organização do próprio casamento. “Recomendo demais para meus amigos, as amigas noivinhas e aos meus seguidores viajantes.”

Como participar do AliExperts

O AliExperts funciona com uma estrutura padronizada de entrada: após o preenchimento do formulário no site http://www.aliexperts.com.br, os interessados precisam enviar exemplos de conteúdo — dois Reels, um repost no TikTok e cinco combos de Stories com três telas cada.

As redes sociais são analisadas em seguida para avaliar performance e adequação aos critérios do programa. Entre os benefícios da iniciativa, estão:

Remuneração em dólares e bonificações por desempenho

Acesso a produtos do AliExpress para criação de conteúdos

Visibilidade nos canais oficiais do AliExpress Brasil e em parcerias com marcas globais

Integração a uma comunidade de criadores, com troca de ideias e insights para potencializar o crescimento nas redes sociais, a Creators

Desafios criativos mensais para estimular a imaginação e a produção de conteúdos

A plataforma de e-commerce, que faz parte do Alibaba International Digital Commerce Group, tem reforçado a estratégia de relacionamento com influenciadores locais como forma de se aproximar do público brasileiro e aumentar sua taxa de conversão no país. Lançado em 2010, o AliExpress atua em mais de 200 países e regiões, com versões da plataforma em 16 idiomas.

A aposta nos criadores de nicho também acompanha uma tendência do mercado publicitário de buscar resultados mais alinhados com o comportamento da audiência. Para o AliExpress, o engajamento qualificado de micro e nanoinfluenciadores gera retorno direto em vendas, especialmente quando aliado a conteúdos com foco em experiência de uso e recomendações espontâneas.

Com a consolidação do AliExperts no Brasil, o AliExpress amplia sua presença na creator economy ao mesmo tempo em que oferece aos criadores uma estrutura estável de remuneração e visibilidade, sem depender exclusivamente de campanhas pontuais e mesmo diante de um cenário mais desafiador para o e-commerce internacional.

Compras em sites como Shein e AliExpress vão ficar mais caras

Conforme reportagem da EXAME, as compras internacionais em sites como Shein, AliExpress e Shopee devem ficar mais caras desde que, no dia 1º de abril, entrou em vigor a nova alíquota do ICMS para encomendas do exterior, que passou de 17% para 20%.

Varejistas internacionais afirmam que a mudança representa um acréscimo relevante na carga tributária para os consumidores. Em agosto de 2024, o fim da isenção do imposto de importação para compras de até US$ 50 já havia elevado os custos.

De acordo com estimativas do setor, um produto de R$ 100 pode gerar entre R$ 50 e R$ 60 em impostos, resultando em um valor final de cerca de R$ 150 para o consumidor. O cálculo considera o imposto de importação de 20% e o novo ICMS de 20%.