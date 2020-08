Adidas lança bolo que imita tênis e vende edição limitada em delivery

A fabricante de materiais esportivos Adidas aproveitou que os vídeos Everything is cake (é tudo bolo, em tradução livre) estão em alta na internet, e lançou o “bolo-tênis”, uma edição limitada do modelo Adidas Originals ZX 2K Boost, feito de pão de ló, ganache de chocolate, creme de manteiga e laranja.

O lançamento inusitado é uma parceria com o aplicativo de delivery Deliveroo, e estará disponível gratuitamente nesta quarta-feira, 26, no Reino Unido, com pedidos atendidos na ordem de chegada.

Já os verdadeiros tênis ZX 2K BOOST estão disponíveis para a compra no país por 110 libras.

The secret’s out! We’ve partnered with @adidasUK for a collab like no other. On the 26th we’ll be giving a lucky few the chance to receive a pair of adidas Originals new ZX 2K BOOST trainers and an edible life-size cake version too! Set your alarms ⏰#adidasZX #EverythingIsCake pic.twitter.com/MRGoHWAYt1

— deliveroo (@Deliveroo) August 20, 2020