A publicidade tradicional está morrendo? Essa é nova aposta das marcas para se destacar no mercado

O modelo tradicional de publicidade, baseado em grandes campanhas de abrangência nacional ou global, enfrenta um cenário cada vez mais desafiador. Em meio ao excesso de informações e conteúdos no ambiente digital, essas campanhas têm dificuldade em estabelecer uma conexão genuína com seus públicos-alvo.

Em contrapartida, marcas que investem em estratégias voltadas para comunidades específicas e audiências segmentadas vêm se destacando com o uso eficaz da personalização.

Seja com o uso de diferentes tecnologias e abordagens criativas, essas marcas estão reinventando o velho formato publicitário em campanhas que conversam diretamente com os contextos e necessidades de cada grupo.

Segmentação é a chave

Pesquisas mostram que o consumidor atual valoriza cada vez mais recomendações autênticas vindas de pessoas e canais de confiança — sobretudo aqueles inseridos em seu próprio círculo social.

Campanhas genéricas perdem força nesse contexto por ignorarem aspectos locais importantes, que muitas vezes são decisivos para gerar identificação, engajamento e, consequentemente, conversão.

Em vez de tentar falar com todos da mesma forma, o marketing hoje deve se dedicar a construir mensagens personalizadas, que se conectam com as características culturais, sociais e emocionais de cada comunidade.

Narrativas que valorizam o que torna um grupo único têm um impacto muito maior: elas geram pertencimento, despertam interesse e fortalecem os laços entre a marca e o consumidor.

“CEOs do lar”

Especialistas indicam a importância de identificar plataformas e espaços digitais onde esses “CEOs da casa” — geralmente responsáveis pelas escolhas de consumo da família — estão presentes e ativos.

Nesse cenário, o fator confiança é determinante. O público deseja se relacionar com marcas que compartilhem seus princípios. Esse aspecto é ainda mais relevante entre as novas gerações.

A Geração Z e a Geração Alpha, que estão ampliando seu poder de compra, demonstram forte preocupação com os valores das marcas com as quais se relacionam. Isso significa que a coerência entre discurso e prática publicitária é essencial para conquistar — e manter — a fidelidade desses consumidores.

