Conheça 7 estratégias que as empresas usam para chamar sua atenção online

Desenvolver um site atrativo e funcional é um dos maiores desafios para marcas no ambiente digital. A plataforma precisa ser visualmente agradável e, ao mesmo tempo, oferecer uma navegação intuitiva. Segundo Maximilian Fleitmann, membro da Entrepreneurs’ Organization (EO) em Berlim, sete princípios podem aumentar significativamente a taxa de conversão de visitantes em clientes.

1. Informação com hierarquia visual

A impressão inicial faz toda a diferença. Por isso, é essencial destacar logo de cara as informações mais relevantes: um título forte com a principal proposta da marca, complementado por detalhes estratégicos e um CTA eficaz que estimule o usuário a agir.

2. Credibilidade com provas sociais

Avaliações autênticas influenciam diretamente decisões de compra. É comum que as marcas mostrem selos de clientes reconhecidos, depoimentos reais, estudos de caso e vídeos para mostrar que seu produto funciona na prática.

3. Fidelidade à identidade

Manter a coerência visual e verbal reforça a confiança do público. Guias de marca para padronizar cores, fontes e tom de voz são recursos básicos na montagem de qualquer site.

4. Adaptações para o mobile

Com mais da metade do tráfego vindo de dispositivos móveis, sites responsivos são indispensáveis. Testar o desempenho em diferentes tamanhos de tela é uma etapa crucial para otimizar o carregamento.

5. Visuais de qualidade

Imagens de alta resolução, vídeos demonstrativos, ilustrações e conteúdo gerado por usuários aumentam o engajamento e transmitem confiança rapidamente.

6. CTAs objetivos e envolventes

Botões e chamadas claras, como “Comece agora” ou “Teste grátis”, aumentam as conversões. CTAs emocionais e urgentes também ajudam a impulsionar decisões.

7. Obstáculos na navegação

É fundamental tornar a jornada do usuário mais fluida: reduzir o tempo de carregamento, simplificar formulários e garantir que as páginas mais importantes estejam acessíveis com poucos cliques são aspectos essenciais para otimizar a experiência e melhorar a percepção do site.

Combinando esses elementos, é possível criar uma experiência digital que não só encanta visualmente, mas também gera resultados concretos.

