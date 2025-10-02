A 'Kings League' do truco chega ao streaming com Gaules e R$ 1 milhão de investimento

O truco, clássico jogo de baralho enraizado na cultura brasileira, será levado ao palco do entretenimento digital. No próximo dia 25, em São Paulo, a Farra, empresa de entretenimento criativo, realiza o Truco Masters, torneio com transmissão nos canais do influenciador Gaules (Twitch, Kick e YouTube) e no canal oficial do projeto.

Inspirado em formatos como a Kings League, o evento aposta na transformação de práticas populares em espetáculo esportivo. Para viabilizar a experiência, a Farra desenvolveu um software que lê automaticamente a carta virada no centro da mesa e identifica as cartas nas mãos dos jogadores, enviando o sinal ao switcher no segundo seguinte.

“É um jogo de baralho com dinâmica audiovisual pensada. No pôquer, a TV ajudou a popularizar; no truco, queremos levar à tela a mesa barulhenta, o blefe e a intimidação, um ambiente tipicamente brasileiro”, diz Gui Vieira, produtor executivo da companhia.

A exibição contará com uma superprodução que envolve uma estrutura com mais de 20 câmeras posicionadas, incluindo uma para cada jogador, além de narração, comentários e gráficos na tela.

O campeonato terá 16 duplas inscritas (32 jogadores) e serão disputadas 15 partidas ao vivo, transmitidas ao longo de cerca de oito horas de programação no dia do evento.

O campeonato reunirá duplas de diversos estados, selecionadas por meio de inscrições abertas no site oficial desde 15 de setembro. Nas primeiras 24 horas, somaram cerca de 150 registros, segundo a produção. A seleção considerará sinergia entre os jogadores e incluirá duplas convidadas de nichos como personalidades do futebol e do humor.

Os vencedores receberão um prêmio de R$ 40 mil. “É o jogo que o Brasil já conhece, de um jeito nunca antes visto. Nosso objetivo é oferecer uma experiência de entretenimento única, permitindo que os amantes do truco possam torcer, se conectar com as duplas e vivenciar o jogo”, diz Vieira.

Da mesa ao streaming

O Truco Masters nasce como IP proprietário da Farra, produtora responsável por projetos para players como Globo, Warner, Disney, Netflix e Paramount. Segundo Vieira, foram destinanos ao menos R$ 1 milhão para viabilizar a iniciativa.

O orçamento contempla o desenvolvimento de um software para leitura das cartas em tempo real, prática usada em transmissões de pôquer e que, de acordo com ele, ainda não havia sido aplicada ao truco. Também fazem parte do investimento a construção de uma mesa com sensores, a operação de câmeras e a logística das duplas participantes. Entram ainda na conta custos de locação, equipe técnica e mobilização de capital humano ao longo do projeto.

Na distribuição, a aposta é na parceria com Gaules, embaixador do campeonato, que já reuniu até 200 mil espectadores simultâneos em transmissões de Counter Strike.

“É um movimento natural da internet aproximar conteúdos comuns de grandes espetáculos. O futebol teve sua versão online com a KingsLeague, e agora temos um campeonato de truco que podemos assistir de casa, sentindo a mesma emoção de estar à mesa com os participantes”, afirma Alexandre “Gaules” Borba.

Escala e posicionamento

A Copag foi a primeira marca a se aproximar do projeto, em um apoio ligado ao nicho de baralho, mas sem aporte publicitário. As cotas comerciais seguem abertas. “Começamos com 16 duplas para apresentar a forma audiovisual. Patrocínio ajuda a escalar. Dá para imaginar uma fase seguinte com 128 duplas”, diz Vieira.

A intenção é que o Truco Masters se torne recorrente, com novas temporadas e, no futuro, janelas também em TV e outras plataformas. A aposta da Farra está na popularidade do jogo. “Quem não joga, já viu. Quem joga, sabe. É passado de geração em geração, muito forte em Minas, interior de São Paulo e Sul”, afirma o executivo.

O torneio também funciona como vitrine do posicionamento da agência, que completa cinco anos em 2025. Criada por Vieira ao lado de Gui Sintra e André Brandt, a Farra nasceu da produção audiovisual e ampliou sua atuação com projetos para HBO, Globo e Netflix.

Em setembro estreou a série “Pílulas de Farinha — o escândalo que gerou vidas” na HBO e, em outubro e novembro, volta à grade da Globo com novos episódios de “Aberto ao Público”, em parceria com a Dromedário. Uma audiosérie e um projeto com a Netflix também estão em andamento.

A previsão é fechar 2025 com faturamento próximo de R$ 10 milhões, segundo Vieira. O desafio, acrescenta, continua sendo a distribuição de orçamento no mercado. “Normalmente, 10% vai para produção e 90% para mídia. Melhorar essa divisão eleva a qualidade e a conversa de marca.”

Para ele, o Truco Masters resume a lógica da Farra de trabalhar o entretenimento como estratégia. “A gente respira entretenimento e defende que marcas sejam donas do próprio conteúdo. Em vez de panfletagem digital, reality, doc, ficção. O content vem antes do branded”, finaliza.

Saiba como participar do Truco Masters