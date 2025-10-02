Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

‘Adote a IA ou então’: o e-mail do CEO da Opendoor que virou lição sobre inteligência emocional

E-mail corporativo de Kas Nejatian gerou polêmica ao impor IA como regra, revelando desafios de liderança

Kas Nejatian, CEO da OpenDoor (Fonte: LinkedIn | Reprodução)

Kas Nejatian, CEO da OpenDoor (Fonte: LinkedIn | Reprodução)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 09h52.

O novo CEO da Opendoor, empresa de tecnologia imobiliária dos Estados Unidos, Kas Nejatian, mal havia assumido o cargo quando sua comunicação interna ganhou repercussão global. 

Em um e-mail enviado a todos os funcionários, o executivo anunciou que a partir daquele momento usar inteligência artificial seria a principal expectativa de trabalho

Quer transformar suas emoções em força? Inscreva-se gratuitamente e descubra como agir com equilíbrio em qualquer situação

O conteúdo, no entanto, não chamou atenção pelo incentivo à tecnologia, mas pelo tom autoritário e pouco sensível. A mensagem incluiu frases como: “Não haverá ‘gestão de mudanças’ aqui”, “Estamos de volta ao escritório e essa é a última vez que vamos falar sobre isso” e “Se você recorrer ao Google Docs antes de uma IA, você não está adotando IA por padrão”. As informações foram retiradas da Inc.

A reação foi de ansiedade em vez de engajamento

Especialistas em cultura organizacional observaram que o e-mail gerou mais ansiedade do que adesão. Alejandra Ramirez Wells, consultora em comunicação interna, apontou:

  • As mensagens parecem um teste em que os funcionários já estão reprovados.

  • A mensagem falha ao oferecer um caminho de aprendizado.

  • Ao atrelar a exigência à avaliação de desempenho, transmite a ideia de ameaça, não de apoio.

Segundo Ramirez Wells, um plano mais eficiente envolveria oferecer trilhas de aprendizado de 30 dias, pares de estudo, espaço para experimentação e horários dedicados a dúvidas. Em outras palavras, transformar a IA em aliada, não em fonte de medo.

As emoções podem te travar ou te impulsionar. Em apenas 6 horas, aprenda a controlá-las e use-as a seu favor.

Inteligência emocional como diferencial de liderança

O caso ilustra dois conceitos essenciais:

  • Autoconsciência: perceber como a própria mensagem será recebida.

  • Consciência social: entender o impacto dessa mensagem sobre as relações dentro da empresa.

Ao não observar esses pontos, Nejatian corre o risco de ser visto como um líder desconectado das necessidades de sua equipe, estando mais interessado em métricas do que em pessoas.

A ausência de inteligência emocional, nesse contexto, não enfraquece apenas a cultura da empresa, mas pode atrasar a própria transformação digital que se pretende acelerar.

Aprenda sobre inteligência emocional com especialistas

No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto. 

Se você quer transformar suas emoções em um diferencial competitivo, esta é a hora de dar o próximo passo. O curso online gratuito Inteligência Emocional é a oportunidade de desenvolver habilidades que podem transformar sua carreira. 

Inscreva-se agora e descubra como dominar suas emoções pode ser o diferencial que faltava para acelerar sua trajetória

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingCursos Online - Na PráticaNa PráticaInteligência emocional

Mais de Carreira

A carreira de IA que ninguém te contou e pode pagar até R$ 1,5 milhão por ano

Aos 36, ex-militar redefiniu saúde financeira e vive com US$ 4 mil: ‘Aqui foco no que me faz feliz’

Só uma em cada 10 grandes empresas do Brasil tem gestão de risco madura

Onde estarão os empregos do futuro? Conheça os setores em alta na era da IA

Mais na Exame

Future of Money

Agentes de IA precisam de cripto para operar nos mercados financeiros, afirma executivo da Coinbase

Negócios

Insider abre loja física após criar império de R$ 600 milhões com venda de camiseta pela internet

Brasil

PF prende suspeitos em operação contra fraudes em concursos públicos

Mundo

Shutdown: paralisação do governo dos EUA chega ao segundo dia; mercados ainda não são impactados