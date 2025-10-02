‘Adote a IA ou então’: o e-mail do CEO da Opendoor que virou lição sobre inteligência emocional

O novo CEO da Opendoor, empresa de tecnologia imobiliária dos Estados Unidos, Kas Nejatian, mal havia assumido o cargo quando sua comunicação interna ganhou repercussão global.

Em um e-mail enviado a todos os funcionários, o executivo anunciou que a partir daquele momento usar inteligência artificial seria a principal expectativa de trabalho.

O conteúdo, no entanto, não chamou atenção pelo incentivo à tecnologia, mas pelo tom autoritário e pouco sensível. A mensagem incluiu frases como: “Não haverá ‘gestão de mudanças’ aqui”, “Estamos de volta ao escritório e essa é a última vez que vamos falar sobre isso” e “Se você recorrer ao Google Docs antes de uma IA, você não está adotando IA por padrão”. As informações foram retiradas da Inc.

A reação foi de ansiedade em vez de engajamento

Especialistas em cultura organizacional observaram que o e-mail gerou mais ansiedade do que adesão. Alejandra Ramirez Wells, consultora em comunicação interna, apontou:

As mensagens parecem um teste em que os funcionários já estão reprovados.

A mensagem falha ao oferecer um caminho de aprendizado .

Ao atrelar a exigência à avaliação de desempenho, transmite a ideia de ameaça, não de apoio .

Segundo Ramirez Wells, um plano mais eficiente envolveria oferecer trilhas de aprendizado de 30 dias, pares de estudo, espaço para experimentação e horários dedicados a dúvidas. Em outras palavras, transformar a IA em aliada, não em fonte de medo.

Inteligência emocional como diferencial de liderança

O caso ilustra dois conceitos essenciais:

Autoconsciência : perceber como a própria mensagem será recebida.

Consciência social : entender o impacto dessa mensagem sobre as relações dentro da empresa.

Ao não observar esses pontos, Nejatian corre o risco de ser visto como um líder desconectado das necessidades de sua equipe, estando mais interessado em métricas do que em pessoas.

A ausência de inteligência emocional, nesse contexto, não enfraquece apenas a cultura da empresa, mas pode atrasar a própria transformação digital que se pretende acelerar.

