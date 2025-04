30e anuncia Carol Pascoal como CMO e integra equipe da Trovoa Comunicação

A 30e, empresa brasileira de entretenimento ao vivo responsável por grandes turnês como Tempo Rei, de Gilberto Gil, anunciou Carol Pascoal como nova Chief Marketing Officer (CMO).

A executiva, que desde outubro de 2023 ocupava o cargo de vice-presidente de Comunicação, passa a responder também pelo marketing da companhia. Com a mudança, a agência Trovoa Comunicação, fundada por Pascoal em 2018, será incorporada pela 30e, e sua equipe ficará 100% dedicada às operações da empresa.

Com mais de 16 anos de experiência no setor musical, Pascoal começou a carreira como repórter nas redações de O Estado de S. Paulo e Veja São Paulo. Após um período de estudos em Nova York, onde cursou relações públicas para entretenimento na NYU, passou a atuar com PR voltado para a música.

Na Trovoa, liderou campanhas de artistas como Emicida, Liniker, Racionais MC’s e Nando Reis, além de assinar os projetos da própria 30e.

“Foi uma evolução natural da nossa parceria. Desde os primeiros papos, ficou claro que as nossas intenções estavam alinhadas: queremos revolucionar o mercado do entretenimento ao vivo. Agora, passo a atuar de maneira mais abrangente, tendo a perspectiva do marketing para além da comunicação. O principal objetivo é ampliar a presença da marca e criar experiências ainda mais memoráveis para o público”, diz a executiva.

A integração da Trovoa marca o fim das atividades externas da agência, cujo legado inclui cases como o disco AmarElo, de Emicida, o álbum CAJU, da Liniker, e os dois primeiros Lollapalooza Brasil após a pandemia. A turnê Titãs Encontro, também conduzida pela Trovoa, foi o ponto de partida da aproximação com a 30e.

Segundo Pepeu Correa, CEO da 30e, a nova estrutura acompanha o momento de expansão da companhia, que pretende realizar mais de 200 shows em 2024. "Ter uma liderança feminina com a experiência da Carol, que circula bem entre os artistas e os agentes do meio, é algo que dialoga com o nosso propósito, com o nosso momento e com o que vislumbramos para o futuro da empresa", avalia Correa.