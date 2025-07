Para mudar, você precisa explorar novos territórios

Em um mundo que valoriza velocidade e controle, falar sobre “explorar novos territórios” soa quase poético. Mas a verdade é que esse é um dos movimentos mais estratégicos que um profissional — ou uma empresa — pode fazer.

Mudar não é simplesmente desejar algo diferente. É criar condições para que o novo tenha espaço para emergir. E isso começa quando nos permitimos habitar territórios onde não temos todas as respostas.

Mudar o território muda a forma de pensar

Se você sempre começa o dia resolvendo os mesmos problemas com os mesmos métodos, dificilmente vai gerar algo novo. A mudança de território — seja um novo formato de reunião, um jeito diferente de tomar decisões ou até a busca por conversas fora do seu círculo — muda o repertório. E, quando o repertório muda, o pensamento muda. É nesse momento que a transformação começa a se tornar inevitável.

Por que não sabemos mudar?

Há um paradigma silencioso que raramente é discutido: assim como nas escolas raramente ensinamos crianças e adolescentes a pensar com mentalidade empreendedora — avaliando riscos, buscando soluções criativas, assumindo pequenas iniciativas —, também nas empresas falhamos em desenvolver a capacidade de perceber a necessidade de mudança e agir com autonomia.

Quase sempre, a mudança acontece por urgência. É top-down, reativa, muitas vezes dolorosa. Por quê? Porque a maioria das pessoas não foi treinada para observar sinais sutis, antecipar tendências ou criar movimento antes da pressão externa.

Essa ausência de sensibilidade para o novo é um sintoma direto de ambientes que premiam o conformismo e o piloto automático. E é por isso que criar uma cultura de “exploração de novos territórios” precisa deixar de ser algo opcional — e passar a ser um eixo estratégico de desenvolvimento individual e coletivo.

Quatro práticas para navegar mudanças com mais estratégia

A futurista April Rinne, em artigo publicado na Harvard Business Review, propõe quatro práticas fundamentais para preparar organizações (e pessoas) para lidar com mudanças constantes. Essas ideias ampliam a noção de que explorar novos territórios é muito mais do que um experimento: é um compromisso com o desenvolvimento contínuo. (Leia o artigo completo aqui).

Faça uma auditoria de mudanças:

Entenda como você — ou sua equipe — costuma reagir ao novo. Quais padrões te limitam? Onde você resiste mais? Planeje múltiplos cenários:

Em vez de se prender a um plano único, desenhe possibilidades diferentes. Imagine três caminhos novos que você poderia testar nas próximas semanas. Cada um é um território a ser explorado. Desenvolva capacidade adaptativa:

A mudança não se treina apenas com grandes decisões. Ela se fortalece em cada ajuste que você faz. Pequenos testes, novos formatos, escutas diferentes — tudo isso molda sua flexibilidade. Diversifique seus sinais de alerta:

Preste atenção em fontes que normalmente não fazem parte do seu radar: um colega fora da sua área, uma leitura fora da sua bolha, um feedback inesperado.

Pequenos territórios, grandes impactos

Quer um exemplo prático? Um gestor que resolve abrir espaço na reunião semanal para ouvir o que está funcionando e o que não está — sem filtros — está acessando um novo território de escuta. A partir disso, pode descobrir gargalos invisíveis e oportunidades de inovação antes subestimadas.

Ou um profissional que decide experimentar um novo método de priorização pessoal. Parece pouco? Não é. Isso pode reconfigurar sua relação com o tempo e, consequentemente, com os resultados que entrega.

Para onde você está se permitindo ir?

Minha provocação é simples: se você quer mudar algo relevante na sua vida ou no seu trabalho, olhe primeiro para os territórios que habita todos os dias. São eles que moldam suas decisões, seus pensamentos, sua forma de agir.

Talvez não seja sobre dar um salto, mas sobre dar um passo para o lado — para um lugar que você ainda não explorou. Porque é nesse novo espaço que sua próxima versão já está esperando por você.