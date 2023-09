Por que a Geração Prateada é o novo público a ser conquistado

O que é a idade? O que define alguém como jovem ou velho? Os conceitos tradicionais sobre idade estão sendo questionados e redefinidos, e uma nova geração está emergindo como um público poderoso e influente: a Geração Prateada. Mas afinal, quem são eles e por que merecem nossa atenção?

Quebrando os paradigmas da idade

Na teoria, 65 anos costuma ser o marco que classifica uma pessoa como idosa. No entanto, com a expectativa de vida global atual atingindo 73,2 anos e, no Brasil, 80 anos para mulheres e 73 anos para homens, fica claro que a velhice está se transformando.

A Organização das Nações Unidas prevê que o Brasil terá a quinta maior população idosa do mundo em uma década. Além disso, estima-se que em 2100 haverá incríveis 25 milhões de centenários em todo o planeta.

Esses números impressionantes refletem uma mudança fundamental na percepção da idade e do envelhecimento. Hoje, a idade não é mais uma barreira que define nossas vidas, mas sim uma oportunidade para novas aventuras, realizações e contribuições para a sociedade.

O poder da Geração "Ageless"

Um exemplo inspirador desta revolução prateada foi visto recentemente no South by Southwest (SXSW), festival de inovação realizado em Austin, no Texas. As palestras com profissionais mais maduros foram as mais concorridas. Chip Conley, 62 anos, empresário, autor e palestrante americano conhecido por suas contribuições na indústria hoteleira e empreendedorismo (é o fundador da rede de hotéis Joie de Vivre Hospitality e foi diretor Global de Hospitalidade e Estratégia da Airbnb), foi um dos principais nomes do evento.

O show da banda pioneira da música eletrônica New Order, cujo vocalista, Bernard Sumner, tem 67 anos, também foi um sucesso retumbante. Isso não é uma coincidência; é um reflexo do poder e influência dessa geração.

A Geração Prateada possui um poder aquisitivo significativo, capacidade de tomada de decisões e padrões de exigência elevados. Eles não estão dispostos a comprometer o conforto ou a qualidade de vida. Por exemplo, em setores como a hotelaria, não estão satisfeitos com quartos acessíveis que sacrificam o design e o luxo. Eles desejam o melhor do melhor, e com razão.

Preocupação além da estética

No entanto, a revolução prateada não se limita apenas à estética. Essa geração se preocupa profundamente com a manutenção da mente ativa e da saúde. Os jovens estão despertando para essa realidade cada vez mais cedo, buscando caminhos para uma vida longa e saudável, caracterizada por uma elevada qualidade de vida.

A geração prateada quer aprender, estar nos conselhos administrativos, ser investidor-anjo de startups, viajar, participar de triatlo, correr uma maratona, ir para o Burning Man, para Ibiza e, sem nenhum pudor, estar nas mesmas baladas da garotada. É uma geração que deseja aproveitar plenamente cada momento, tanto agora quanto no futuro.

Preparando-se para o Futuro Prateado

A cultura do envelhecimento está passando por uma transformação revolucionária. Não se trata mais de se aposentar aos 45 anos e ficar de pijamas em casa. Muitos indivíduos começam a empreender após os 50 anos, e executivos experientes são procurados para integrar conselhos de grandes companhias ou orientar startups em ascensão.

Os paradigmas tradicionais estão mudando, e isso é uma coisa boa. Esta é a revolução prateada, na qual as pessoas não se encaixam mais na caixinha de "frágil". A maturidade está aí para transformar o mercado e o mundo precisa se preparar para isso.

Os números falam por si: o mercado prateado já movimenta R$ 1,6 trilhão de reais por ano, de acordo com o Sebrae-SP. A riqueza do Brasil está nas mãos de pessoas com mais de 55 anos, e a renda média pessoal da população com 60+ é 57% maior que a média da população em geral, de acordo com dados do Kantar.

Um mundo preparado para a longevidade

A cultura do envelhecimento está em transformação. A maturidade está aí para transformar o mercado. E o mundo precisa se preparar isso. É uma nova abordagem para uma parcela da população que cresce vertiginosamente e está cada vez mais ativa.

Seja qual for o ramo de atuação, é fundamental considerar a geração prateada como foco – dos carros às viagens, das casas aos estabelecimentos públicos acessíveis, conforto sim, mas com qualidade. Todos que trabalham com serviços precisam estar atentos a este público, olhar com uma lupa para as preferências desses clientes.

O mercado da longevidade está crescendo exponencialmente e impulsiona os jovens preocupados com saúde e longevidade. As novas gerações se inspiram na revolução prateada, pois sabem que viverão mais de 100 anos.

E muitas iniciativas estão sendo implementadas para atender às necessidades e desejos da Geração Prateada atendem e favorecem aos demais públicos. Tecnologias como o Apple Watch, por exemplo, que monitoram a saúde das pessoas, são cobiçadas seja qual for a geração. A acessibilidade em estabelecimentos públicos e hotéis sendo aprimorada, grávidas, mães com bebês, Pessoas Com Deficiência (PCDs) também usufruem dessas comodidades.

A Geração Prateada tem a influência e o poder aquisitivo para moldar o mercado e a sociedade como um todo. Para o sucesso a longo prazo, é essencial que todos os setores estejam atentos às suas necessidades e desejos, pois essa revolução está apenas começando. O futuro é prateado.