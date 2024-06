Conheça oito tendências dos conselhos consultivos

Conselhos consultivos estão se popularizando a cada dia. Com a competição de mercado cada vez mais dura, ameaças e oportunidades como a transformação digital, a inovação, os diversos riscos do negócio e a diversidade, assim como as agruras de processos complexos de gestão e de sucessão de empresas familiares, muitos empresários se sentem isolados dentro de seu núcleo familiar.

Ao mesmo tempo, nunca tivemos uma geração de executivos de C-Level tão preparados, tanto através de suas experiências executivas e de gestão, quanto em formação e certificação como conselheiros, com as escolas de formação reportando número recorde de alunos.

Essa equação de oferta e demanda tem gerado a possibilidade de se criar conselhos consultivos efetivos, mesmo para empresas de menor porte, que nunca pensaram em ter apoio de um colegiado tão preparado, com um custo-benefício muito atraente. Na nossa consultoria EXEC temos aproveitado esse momento para apoiar famílias diversas em seu processo de governança e profissionalização, com auto volume e crescimento dessa vertical em nosso negócio.

Mas quais seriam as tendências emergentes e oportunidades latentes em conselhos consultivos? Listo oito delas abaixo, fruto de discussões com dezenas de empresas familiares para as quais trabalho sua governança: